В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере

В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Происшествие случилось около 17-18 часов. Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за курения в кровати одного пациента.

По факту происшествия началась доследственная проверка.

"Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, проводится изъятие в интернате документации, представляющей интерес для следствия", - говорится в сообщении.

Проверку соблюдения законодательства противопожарной безопасности начала Глазовская межрайонная прокуратура.