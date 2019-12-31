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31.12.2019 23:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере

Текст: Яна Шамаева

В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Происшествие случилось около 17-18 часов. Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за курения в кровати одного пациента.

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По факту происшествия началась доследственная проверка.

"Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, проводится изъятие в интернате документации, представляющей интерес для следствия", - говорится в сообщении.

Проверку соблюдения законодательства противопожарной безопасности начала Глазовская межрайонная прокуратура.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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