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31.12.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Бирском районе Башкирии полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух женщин - 81 года и 52 лет, а также поджоге дома, принадлежавшего одной из убитых.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемым оказался 42-летний житель Бирска, ранее судимый за кражу.

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- По предварительным данным, мужчина расправился со своими знакомыми в ходе совместного распития спиртного. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и скрылся, - уточнили в пресс-службе министерства.

Сообщение о том, что в ходе тушения пожара в частном доме по улице Луговой в Бирске обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти, поступило в Бирский межрайонный следственный отдел 29 декабря.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Евгений Каневский.

Следователи, полицейские и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили местных жителей, изучили круг общения потерпевших и установили личность подозреваемого. Ему предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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