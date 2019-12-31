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31.12.2019 19:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии открылся коворкинг-центр "Инфорум для НКО"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Саранске распахнул двери коворкинг-центр "Инфорум для НКО". Первым мероприятием, состоявшимся здесь, стал круглый стол на тему "Актуальные проблемы некоммерческого сектора Республики Мордовия".
Фото: Корпорация развития РМ Фото: Корпорация развития РМ
Фото: Корпорация развития РМ

Замруководителя администрации главы РМ - начальник управления по внутренней политике Александр Ратников отметил возрастающее значение некоммерческих организаций. В дискуссии приняли участие 79 представителей НКО и инициативных граждан, а также волонтеры.

Фото: Корпорация развития РМ
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- В коворкинг-центре оборудовано 10 рабочих мест. Работать он будет с девяти утра до шести вечера. Желающим воспользоваться центром необходимо подать заявку на нашей станице ВК "Инфорум13", - рассказала руководитель проекта - представитель Корпорации развития РМ Светлана Кочеткова. - Здесь вы сможете не только в спокойной обстановке поработать, но и встретить единомышленников. Надеемся, что коворкинг-центр станет именно той площадкой, на которой активисты смогут обменяться идеями, знаниями и организовать совместные проекты.

На сегодня в республике зарегистрированы 1426 некоммерческих организаций, однако большинство из них не очень активны, поэтому ощущается потребность системного развития некоммерческого сектора и реализации комплекса мер поддержки инфраструктуры НКО.

Как отметила исполнительный директор Центра науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" Анна Солдатова, для решения этих задач запланировано создание Школы НКО, где будут проводиться мероприятия по обучению и оказанию консультационных услуг.

Фото: Николай Гагарин
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- По специально разработанной программе на базе школы будут проведены семинары и мастер-классы для представителей НКО и инициативных граждан не только в Саранске, но и во всех районах региона, - уточнила Солдатова. - В каждом районе будет проведено по четыре занятия, а также семинары по доведению проекта под ключ. Также запланировано проведение "Школы НКО для "чайников" и "НКО-посиделок", где в игровой форме будут разбираться социальные кейсы для выявления путей решения актуальных проблем. Летом будут проводиться школы для бухгалтеров НКО, как для начального уровня, так и продвинутого. В качестве лекторов будут приглашены ведущие практики в сфере налогового и бухгалтерского учета.

По словам Светланы Кочетковой, кроме того, ожидается запуск портала, где будет размещена вся актуальная информация о деятельности некоммерческого сектора РМ, в том числе презентована информационная карты СО НКО РМ. Это поможет всем представителям некоммерческого сектора взаимодействовать между собой, особенно когда необходима поддержка при реализации проекта - волонтерская или организационная.

- Каждый пользователь получит интересующую его информацию о грантах, субсидиях в одном месте - на сайте НКО. Население будет знать о проводимых социальных мероприятиях и социальных услугах, которые оно может получить, - пояснила Кочеткова. - По итогам реализации проекта будет сформирована инфраструктурная площадка для устойчивой работы представителей некоммерческих организаций РМ.

Напомним, проект разработан совместно с центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс".
 

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