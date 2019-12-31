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31.12.2019 19:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии по Президентской программе обучили 700 специалистов

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Саранске вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В их числе - два сотрудника Корпорации развития РМ - руководитель центра маркетинговых коммуникаций Алина Утенкова и консультант центра государственно-частного партнерства Светлана Кочеткова. Всего же за эти годы в рамках программы в Мордовии было подготовлено более 700 специалистов.
В числе выпускников - сотрудники Корпорации развития РМ Алина Утенкова и Светлана Кочеткова. Фото: Корпорация развития РМ В числе выпускников - сотрудники Корпорации развития РМ Алина Утенкова и Светлана Кочеткова. Фото: Корпорация развития РМ
В числе выпускников - сотрудники Корпорации развития РМ Алина Утенкова и Светлана Кочеткова. Фото: Корпорация развития РМ

- Мордовия участвует в подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в рамках Президентской программы более 20 лет, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов. - На сегодня единственным высшим учебным заведением в регионе, участвующим в реализации Президентской программы, является Мордовский госуниверситет им. Огарева. Подготовка кадров ведется на экономическом факультете. К реализации образовательной программы привлекаются не только преподаватели, прошедшие стажировку в ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центрах, но и представители реального сектора экономики региона. За эти годы было подготовлено свыше 700 специалистов. Из них 82 прошли стажировку в зарубежных компаниях (Германия, Япония, Италия, Франция, Испания, Финляндия, Китай), 17 человек стажировались на российских предприятиях.

Фото: Компания "Инфомаксимум"
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Напутствуя выпускников, педагоги пожелали им реализовать свой потенциал на благо региона. С ответным словом выступила выпускница программы - сотрудница Корпорации развития РМ Светлана Кочеткова.

- Программа обучения была насыщенная. Конечно, было нелегко совмещать работу и обучение шесть раз в неделю на протяжении полугода. На этот период всем нам пришлось изменить свою жизнь, расставить приоритеты. Но усилия были оправданы, - подчеркнула Кочеткова. - Во-первых, курс обучения помог мне и моим коллегам стать специалистами совершенно другого уровня - с новым набором компетенций. Во-вторых, образовался дружный коллектив управленцев из разных сфер, что в дальнейшем позволит нам лучше взаимодействовать и даже реализовать совместный проект. В-третьих, это уникальная возможность продолжить обучение в ФРЦ по подготовке управленческих кадров для народного хозяйства, приняв участие в конкурсном отборе на стажировки в разные страны, что позволит расширить возможности развития бизнеса и привлечения иностранных партнеров в регион.

Зарубежную стажировку по теме АПК Светлана Кочеткова проходила в Китае. Для этого пришлось пройти жесткий конкурсный отбор: на 20 мест претендовало 70 человек.

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- Стажировка проходила в Гунчжоу - это крупный торгово-промышленный центр Китая. Вместе с делегацией посетили 13 предприятий пищевой промышленности и АПК - средние и мелкие компании, - рассказала сотрудница Корпорации развития РМ. - Во время стажировки мы представили инвестиционный потенциал нашего региона, а также занимались поиском иностранных инвесторов для реализации проектов на территории Мордовии. Китайские инвесторы, прежде всего, заинтересованы в реализации оборудования для пищевой промышленности. Им интересен рынок мясного животноводства, поставки мяса. Состоялась встреча с представителями ТПП китайской провинции Гуандун, где обсуждалось взаимодействие по реализации совместных проектов и налаживанию деловых связей.

По словам Кочетковой, материалы стажировки будут использованы для доработки проекта "Развитие ГЧП Китая", и применение опыта Китая в реализации проектов ГЧП региона.

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