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31.12.2019 12:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области экспортерам предложена всесторонняя поддержка

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объемам внешней торговли и имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. Среди главных стран-партнеров КНР, Украина, США, Казахстан, Германия, Турция. В основном экспортируются машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. В то же время благодаря развитию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" пищевые предприятия региона начинают осваивать зарубежные рынки, и делают это, надо сказать, успешно.
Экспортеры ждут введения меры господдержки по компенсации части затрат на перевозки автомобилями и водным транспортом. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Экспортеры ждут введения меры господдержки по компенсации части затрат на перевозки автомобилями и водным транспортом. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Экспортеры ждут введения меры господдержки по компенсации части затрат на перевозки автомобилями и водным транспортом. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Один из примеров - компания "Услада", поставляющая в ближнее зарубежье кондитерскую продукцию. Осенью этого года производитель стал победителем окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

Фото: iStock
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А в декабре компания победила в номинации "Экспорт" авторитетной премии газеты "Коммерсантъ". Премию вручают бизнесменам, а также руководителям динамично развивающихся предприятий, добившимся высоких показателей в работе. На решение жюри повлиял тот факт, что "Усладу" включили в федеральную экспертную группу по созданию информационной системы на базе Российского Экспортного Центра (РЭЦ), где предприятия, готовые выйти на экспорт, смогут получать все услуги в режиме "одного окна" - запустить ее планируется в 2021 году. А в декабре организация успешно провела переговоры о начале сотрудничества с рядом предприятий Узбекистана и получила право использовать бренд страны "Made in Russia".

По словам коммерческого директора предприятия Руслана Алиева, сейчас экспорт в структуре продаж компании занимает 30 процентов, а планируется довести эту цифру до 40-60 процентов за счет рынков дальнего зарубежья. Предприятие планирует зайти в крупнейшие торговые сети Германии, Турции и Китая. Предварительные договоренности с партнерами уже есть. Успешные переговоры были проведены во время бизнес-миссий, которые организует Центр поддержки экспорта и благодаря участию в выставках в Германии и Китае, организованные РЭЦ. В то же время с помощью специалистов регионального Центра поддержки экспорта компания сейчас изучает возможности выхода на рынки Турции, Вьетнама и  Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" регион к 2024 должен увеличить промышленный несырьевой экспорт с 2,1 миллиарда долларов до 3,1 миллиарда. Помимо федеральных мер поддержки бизнеса, связанных с компенсацией затрат промышленников и предприятий сельскохозяйственной и пищевой направленности, область оказывает региональную поддержку.

Фото: iStock
Самарская область улучшила позиции в инвестиционном рейтинге

В частности, специалисты Центра поддержки экспорта помогают бизнесу составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы. За три квартала 2019 года ЦПЭ оказал более 200 услуг для 170 предприятий. В результате более 40 самарских компаний уже заключили экспортные контракты на 300 миллионов долларов. Кроме того, в регионе услуги бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Добавим, в силу своего уникального географического положения Самарская область обладает очень высоким транзитным потенциалом. Дальнейшему укреплению международных отношений будет способствовать транспортный коридор "Европа - Западный Китай", в который войдет Самарская область после строительства нового моста через Волгу. В конце уходящего года по этому проекту было подписано концессионное соглашение с беспрецедентным объемом инвестиций в размере 120 миллиардов рублей.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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