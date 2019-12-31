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31.12.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на кузбасской трассе погибли четверо

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)

Четверо человек, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка, погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе "Сибирь" на территории Ижморского района Кузбасса.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла на 354-м километре трассы около 12 часов 31 декабря. По предварительным данным, водитель Hyundai Elantra не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Там Hyundai столкнулся с Kia Sportage. В результате погибли водитель и трое пассажиров Hyundai. Четверых пассажиров Kia доставили в медицинское учреждение, чтобы установить характер травм и степень их тяжести.

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Ижморскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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