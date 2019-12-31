В Новосибирске безработный ранил ножом двух полицейских

В Новосибирске двое полицейских госпитализированы с ножевыми ранениями. Вечером 30 декабря в подъезде дома по улице Дачная на них напал с ножом 28-летний безработный.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, полицию около 21.35 вызвали жильцы - в подъезде буянил посторонний мужчина, стучал в двери и вел себя неадекватно. Усмирять дебошира приехали двое сотрудников патрульно-постовой службы. Однако он не только не подчинился требованиям полиции, но выхватил нож и нанес ранения обоим стражам порядка. Им пришлось применить огнестрельное табельное оружие.

В результате оба полицейских госпитализированы, медикам передан и нападавший. Им оказался 28-летний безработный, житель Ленинского района, ранее судимый за грабеж и кражу.

Проверка показала, что оружие полицейские применили правомерно. В СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.