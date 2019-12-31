Новости

В новогоднюю ночь москвичей ожидают короткие заряды снега 10:01
В Башкирии построят восемь вертолетных площадок 10:00
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма 10:00
Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний 09:56
Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае 09:52
В РФ в 2018 году зафиксировано наименьшее количество браков и разводов 09:48
31 декабря в Москве будет самое низкое атмосферное давление за неделю 09:46
На Урале бутлегеры добавляли в "коньяк" и "вино" антисептик для животных 09:36
Александр Бастрыкин поздравил коллег с наступающим праздником 09:30
В центре Москвы введен особый пропускной режим 09:20
Партия "Альянс зеленых" ликвидирована за неучастие в выборах 09:18
СМИ: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу 09:17
В Новосибирске безработный ранил ножом двух полицейских 09:12
Ласицкене не будет встречаться с руководством ВФЛА 09:11
В Мурманске на месте судоремонтного завода построят новый микрорайон 09:00
В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство 08:58
Пенсионерки из Башкирии выиграли миллион за пародию на Тимати 08:57
Напавшему на прихожан синагоги в США грозит пожизненное заключение 08:53
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии 08:46
В Госдуме назвали безграмотными заявления о сговоре Сталина и Гитлера 08:34
Малкин набрал три очка в победном матче против "Оттавы" 08:01
Chery сертифицировала для России новый флагманский кроссовер 08:00
В Китае робототехники изобрели кошку, реагирующую на голосовые команды 07:55
В Челябинской области при заправке авто загорелась АЗС 07:48
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею 07:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
31.12.2019 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске безработный ранил ножом двух полицейских

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

В Новосибирске двое полицейских госпитализированы с ножевыми ранениями. Вечером 30 декабря в подъезде дома по улице Дачная на них напал с ножом 28-летний безработный.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, полицию около 21.35 вызвали жильцы - в подъезде буянил посторонний мужчина, стучал в двери и вел себя неадекватно. Усмирять дебошира приехали двое сотрудников патрульно-постовой службы. Однако он не только не подчинился требованиям полиции, но выхватил нож и нанес ранения обоим стражам порядка. Им пришлось применить огнестрельное табельное оружие.

В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

В результате оба полицейских госпитализированы, медикам передан и нападавший. Им оказался 28-летний безработный, житель Ленинского района, ранее судимый за грабеж и кражу.

Проверка показала, что оружие полицейские применили правомерно. В СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею
Общественный транспорт в Москве и области будет бесплатным в новогоднюю ночь
Forbes оценил санкции США против "Северного потока-2"
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии