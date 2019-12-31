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31.12.2019 20:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

В Ингушетии опознаны бандиты, совершившие нападение на пост ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали трое сотрудников полиции. Один из них погиб.

Нападавших бандитов удалось нейтрализовать, одного ликвидировали. Как сообщил источник "Интерфакса", личности преступников установлены. Уничтоженный боевик, по предварительным данным, житель Карабулака. Уточняется, что он родственник гражданина, который два года назад тоже напал на один из постов ДПС в республике. И также был уничтожен.

Напомним, что сегодняшнее нападение было совершено около 17:30 мск. На место происшествия выехало руководство республиканского МВД.

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