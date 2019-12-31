В Предгорном районе края глава крестьянского (фермерского) хозяйства Артем Храмов открыл хозяйство "Улиточный сад", где занимается промышленным производством виноградных улиток. Технологии здесь используют европейские. Для работы специалисты предприятия прошли специальное обучение на одной из крупнейших ферм ЕС.

В рамках эксперимента в нынешнем году собрано маточное стадо улиток. Они обитают в теплице площадью 500 квадратных метров при температуре 15-16 градусов с подачей воды для поддержания влажности. По итогам первого сбора планируется получить до пяти тонн мяса улиток - около 300 тысяч штук. В следующем году владелец хозяйства намерен ввезти маточное стадо средиземноморской улитки. Его будут содержать в идентичной теплице отдельно от местных особей.

- Разведение улиток в скором времени отнесут к видам сельскохозяйственной деятельности. А это значит, что в дальнейшем аграрии смогут получать государственную поддержку, в том числе и гранты. Они будут обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.

Артем Храмов планирует построить ферму общей площадью пять тысяч квадратных метров и мощностью более 100 тонн продукции в год. На переработку (консервирование) сырье отправляют в Пятигорск. Кроме того, экоферма занимается сбором муцина (слизи) улитки - биотехнологического продукта для эстетической медицины.

- Мы развиваем этот проект совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом. Получен президентский грант на производство оборудования для производства муцина из фонда "Умник". В дальнейших планах хозяйства - производство икры улитки, которая считается деликатесом, - рассказал Храмов.

Питаются улитки только экологически чистым кормом. Его образцы отправляли в Европу, и они получили положительные отзывы. Первых ставропольских улиток уже поставляют в московские рестораны, где деликатес пользуется спросом.

Как сообщили в Государственной комиссии РФ по иcпытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия), виноградные улитки являются низкокалорийными (90 килокалорий на 100 граммов продукта), однако содержат высококачественный белок и многие полезные для человека элементы - витамины группы B, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, никель, фосфор и натрий.

В ведомстве отмечают, что развитие улитководства в России невозможно без отбора лучших и выведения новых продуктивных пород. В начале декабря был утвержден документ, четко регламентирующий процесс испытания пород виноградных улиток на отличимость, однородность и стабильность. Важными критериями оценки являются размер, окраска и закрученность раковины.

В Госсорткомиссии добавили, что после того, как разведение улиток войдет в число сельскохозяйственных видов деятельности, важными станут другие признаки, связанные с использованием улиток в пищевой промышленности: масса особей, скорость их роста, количество и размер яиц, которые сравнительно недавно также стали употреблять в пищу.