В рамках эксперимента в нынешнем году собрано маточное стадо улиток. Они обитают в теплице площадью 500 квадратных метров при температуре 15-16 градусов с подачей воды для поддержания влажности. По итогам первого сбора планируется получить до пяти тонн мяса улиток - около 300 тысяч штук. В следующем году владелец хозяйства намерен ввезти маточное стадо средиземноморской улитки. Его будут содержать в идентичной теплице отдельно от местных особей.
- Разведение улиток в скором времени отнесут к видам сельскохозяйственной деятельности. А это значит, что в дальнейшем аграрии смогут получать государственную поддержку, в том числе и гранты. Они будут обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.
Артем Храмов планирует построить ферму общей площадью пять тысяч квадратных метров и мощностью более 100 тонн продукции в год. На переработку (консервирование) сырье отправляют в Пятигорск. Кроме того, экоферма занимается сбором муцина (слизи) улитки - биотехнологического продукта для эстетической медицины.
- Мы развиваем этот проект совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом. Получен президентский грант на производство оборудования для производства муцина из фонда "Умник". В дальнейших планах хозяйства - производство икры улитки, которая считается деликатесом, - рассказал Храмов.
Питаются улитки только экологически чистым кормом. Его образцы отправляли в Европу, и они получили положительные отзывы. Первых ставропольских улиток уже поставляют в московские рестораны, где деликатес пользуется спросом.
Как сообщили в Государственной комиссии РФ по иcпытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия), виноградные улитки являются низкокалорийными (90 килокалорий на 100 граммов продукта), однако содержат высококачественный белок и многие полезные для человека элементы - витамины группы B, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, никель, фосфор и натрий.
В ведомстве отмечают, что развитие улитководства в России невозможно без отбора лучших и выведения новых продуктивных пород. В начале декабря был утвержден документ, четко регламентирующий процесс испытания пород виноградных улиток на отличимость, однородность и стабильность. Важными критериями оценки являются размер, окраска и закрученность раковины.
В Госсорткомиссии добавили, что после того, как разведение улиток войдет в число сельскохозяйственных видов деятельности, важными станут другие признаки, связанные с использованием улиток в пищевой промышленности: масса особей, скорость их роста, количество и размер яиц, которые сравнительно недавно также стали употреблять в пищу.