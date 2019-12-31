Предъявлены обвинения экс-прокурору одного из районов Владикавказа

31 декабря Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения бывшему прокурору одного из районов Владикавказа. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, делом прокурора, обвиняемого в убийстве, занималось Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу и управление ФСБ Республики Северная Осетия-Алания.

Обвинение в тяжком преступлении предъявлено бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой. По версии следствия, в 2012 году Швецова лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым и по причине личной неприязни сделала "заказ" на убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова.

Леонов работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ. "Заказ" прокурора бандиты выполнили. Леонов был убит рядом со своим домом.

По ходатайству следствия бывшая прокурор сидит в СИЗО.

Напомним, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. На территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица.

Сейчас 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, 7 объявлены в международный розыск, а 7 убиты по указанию Гагиева из-за внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.

Сам Аслан Гагиев экстрадирован в 2018 году в Россию из Австрии и заключен под стражу. В настоящее время он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела.