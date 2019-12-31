В каких необычных отелях можно остановиться на Северном Кавказе

Индустрия гостеприимства развивается в России семимильными шагами. Хорошим сервисом, уютными номерами и отличным шведским столом заядлых путешественников уже не удивить. Поэтому сегодня владельцы гостиниц используют разные дизайнерские ухищрения, чтобы привлечь туристов. И Северный Кавказ не исключение. Корреспонденты "РГ" узнали, какие необычные отели работают в СКФО и сколько будет стоить номер в них.

Приют построен совместно с итальянскими специалистами в рекордно короткие сроки - всего за полтора года. Фото: LeapRus

Горы в иллюминаторе

В Кабардино-Балкарии находится самый высокогорный отель Европы. Расположен он на южном склоне Эльбруса на высоте 3912 метров. И внешне этот, как принято говорить у альпинистов, приют представляет собой не традиционную хижину, а часть космического корабля с иллюминационными окнами. Проект реализовал Северо-Кавказский горный клуб при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа.

- Приют построен совместно с итальянскими специалистами в рекордно короткие сроки - всего за полтора года. Открытие состоялось в канун зимней Олимпиады в Сочи. Горы, как вы понимаете, диктуют свои условия - модульные конструкции с поляны Азау мы поднимали на склон с помощью вертолетов, а затем их собирали на месте, - рассказал руководитель туристического агентства и управляющий отелем LEAPRUS 3912 Игорь Каунов. - Изначально он был оснащен солнечными батареями и тепловой станцией, но при полной загрузке они стали неэффективны, пришлось дополнить их дизельным генератором. А сейчас наверх подведены еще и две высоковольтные линии.

С легкой руки альпинистов отель прозвали "космическими бочками" по аналогии с известным советским лагерем, чьи домики-бочки до сих пор укрывают восходителей от непогоды. Современный приют включает четыре композитных модуля: два жилых - "Восток" и "Запад", рассчитанных на 24 спальных места (при максимальном наплыве может принять до 40 человек), в третьем обустроена столовая с кухней, в четвертом - все блага цивилизации, включая горячую воду. За душ и туалет отвечает комплекс очистки сточных вод (с септиком) и интегрированная система, позволяющая топить большое количество снега.

Внутри спальный блок напоминает вагон поезда - отсюда открывается захватывающий дух вид на пики Главного Кавказского хребта. Так что выражение "комфорт на высоте" в данном случае не красивая метафора. Действительно, инициаторы проекта постарались сделать гостиницу местом отдыха, где сглаживаются все сложности акклиматизации. Есть тут и интернет, и многоканальный телевизор. Трехразовое питание организовано по типу шведского стола, причем альпинисты завтракают в два-три часа ночи, перед штурмом вершины.

Стоимость размещения составляет 6500 рублей в сутки на человека, в эту сумму включено питание и трансфер на ратраке от канатной станции "Гарабаши" до приюта и обратно. Можно оплатить только спальное место, которое обойдется 3,5 тысячи рублей.

- До 70 процентов наших клиентов - иностранцы. Гостиница работает только в высокий туристический сезон - с 25 апреля до конца сентября, - сообщил Игорь Каунов.

К слову, приют интересен не только альпинистам и любителям активного отдыха, но и молодоженам. В гостинице уже сыграли несколько свадеб.

В гостях у НЛО

В Карачаево-Черкесии на высоте 2250 метров на склоне горы Мусса-Ачитара недалеко от курорта Домбай расположился один из самых удивительных отелей России - "Летающая тарелка". Возраст у него уже довольно почтенный - первых туристов гостиница в виде НЛО приняла в 1970 году.

- Очередь к нам расписана на несколько месяцев вперед. К примеру, на новогодние дни места бронировали еще в июле, - рассказал директор "Летающей тарелки" Халит Абазалиев.

В отличие от обычной гостиницы, где оплачиваются лишь номера, НЛО придется арендовать полностью за 12 тысяч в сутки, в праздники ценник возрастает до 15 тысяч.

Попасть на борт "тарелки" можно через замаскированный откидной люк. После сразу оказываешься на борту космолета, созданного финским архитектором Матти Сууроненом. Здесь круглая кают-компания, эллиптические окна и кухня, напоминающая отсек космического корабля. Внутри два двухместных номера и один номер на четверых человек, душевая и туалет, комната для персонала. Как рассказал Халит Абазалиев, иногда в гостинице размещалось даже до 12 гостей.

Благодаря уникальным конструктивным особенностям гостиница хорошо отапливается. В холодные зимние вечера температура в ней не опускается ниже плюс 22 градусов. Организовано двухразовое питание. Нет только телевизоров, а интернет есть, правда, только мобильный, но зато 4G.

Плавучий дом

В Дагестане самым необычным отелем можно назвать хаусбот - плавучий дом, построенный предпринимателем Дибиром Дибиргазиевым. Идея открыть необычную гостиницу пришла к нему во время прогулок на катере по водохранилищу, расположенному в Сулакском каньоне (самая популярная в республике природная достопримечательность среди туристов).

Кредит на постройку хаусбота брать не стал. Он продал свою квартиру и убедил родных поскрести по сусекам. Первоначальный проект плавучего дома нарисовал сам. Затем его, с учетом всех технических тонкостей, доработали инженеры одной из судостроительных компаний Санкт-Петербурга.

В общей сложности Dibhouse - так назвал свое детище Дибир - обошелся в 7,5 миллиона рублей. Руководство Миатлинской ГЭС пошло навстречу предпринимателю и разрешило пришвартовать в водохранилище необычный отель. Все необходимые документы у Дибира имеются - у плавучего дома есть судовой билет, а сам автор проекта оформлен как индивидуальный предприниматель.

Изначально предполагалось, что плавучий дом будет курсировать по озеру - его технические возможности это позволяют. Но потом решили выбрать место постоянной стоянки.

Хаусбот двухэтажный: на первом - спальные помещения и кухня, ванная с туалетом и место для отдыха. На втором - терраса, где можно позагорать и полюбоваться красивыми видами. В плавучем доме есть даже собственная парная, которая топится дровами.

Хотя рядом располагается мощная гидроэлектростанция, провести электричество к судну не представлялось возможным. Вариантов было два - установить дизельный генератор или солнечные батареи. Выбор пал на последние. На 16 панелей пришлось потратить более 400 тысяч рублей.

- Летом электричества, получаемого от солнечных панелей, вполне хватает. Зимой немного экономим, например не включаем холодильники, - поясняет Дибир Дибиргазиев.

Вода для питья и технических целей подается с помощью насоса прямо из водоема. Канализационные стоки и отходы поступают в специальные накопители, потом вывозятся и утилизируются на берегу.

Как рассказывает владелец плавучего дома, в нем одновременно могут отдыхать до 12 человек. Но удовольствие не из дешевых: день без ночевки всей компании обойдется в 30 тысяч рублей, сутки - 35 тысяч. Но, как считает Дибир, оно того стоит. Тишина, возможность поудить рыбу и сделать красивые селфи прельщают уставших от суеты горожан. Кстати, поэтому здесь нет Wi-Fi-роутера.

- А то сидели бы, уткнувшись в гаджеты, вместо того чтобы любоваться природой, - смеется владелец судна.

Деньги, вложенные в строительство плавучего дома, по словам Дибиргазиева, уже вернулись. За полтора года у него побывало около 100 туристических групп из разных городов страны и из-за рубежа.

Плавучий отель работает круглый год. Как рассказал предприниматель, на январские праздники места уже забронированы, хотя активной рекламой Дибир не занимается, выкладывает необходимую информацию только на страницу в соцсети.

- Гости сами постят фото и видео об отдыхе, благодаря им появляются новые желающие отдохнуть в столь необычных условиях, - добавил Дибиргазиев.