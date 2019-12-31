Завершается работа над важнейшими документами, которые определят судьбу Российской Арктики на ближайшие 15 лет. Это основы государственной политики в Арктике до 2035 года, стратегия и федеральная программа развития Арктической зоны России до 2035 года. Замечательно, что федеральные власти начали уделять так много внимания самым северным территориям страны. Однако очень важно, чтобы документы заполнялись не только общефедеральными доктринами, но и конкретными стратегическими и региональными проектами.

Долгое время в нашей стране отсутствовал системный подход к работе по развитию Арктики. До сих пор нет единой государственной структуры, отвечающей за комплексное развитие Арктической зоны РФ.

Какие же стратегические и региональные проекты могут стать частью этой работы? Назову как минимум два. Первый - Центр литейных технологий, который готовы создать члены Союза литейщиков Санкт-Петербурга. Речь идет среди других направлений о производстве комплектующих третьего и второго уровней для отечественного оборудования в сфере бурения, арктического транспортно-логистического комплекса и так далее.

Второй проект подразумевает перевод военных наработок на гражданские рельсы. В 70-80-е годы прошлого века были созданы и испытаны средства дистанционного зондирования Земли из космоса с помощью пассивных и активных систем радиолокации. Кроме того, функционировала авиационная служба освещения ледовой обстановки и сопровождения караванов судов по Севморпути. В настоящее время их можно объединить и создать единую систему мониторинга всей Арктической зоны страны.

Только представьте, что ледоколы, следующие по Севморпути, сопровождает авиация, дополняя своими данными информацию со спутников, помогая корректировать маршруты, обеспечивая безопасность в сложной ледовой обстановке. Но мы говорим не только о ледовой разведке в интересах проводки судов, но и о развитии регионов, обеспечении разведки и освоения природных ресурсов, оперативном выявлении загрязнений, разливов нефти.

Внедрить систему авиационного и космического мониторинга реально в достаточно короткие сроки. Недавно я общался с руководителями крупного радиоэлектронного предприятия, которое создает бортовые и наземные средства для авиационных мониторинговых комплексов под военные задачи. Промышленники готовы наладить производство гражданских комплексов, адаптированных под особенности Арктической зоны. Наша наука и промышленность в состоянии создать также эффективные космические средства мониторинга. Мы предварительно договорились с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александро Крутиковым обсудить эти предложения и выработать конкретный план действий.

Все региональные проекты необходимо систематизировать, связать между собой в единую цепь

Но я упомянул только две близкие мне инициативы, а их могут быть десятки. Все региональные проекты необходимо систематизировать, связать между собой в единую цепь, обеспечить необходимыми административными, управленческими и финансовыми ресурсами. Работа настолько масштабная и настолько важная, что можно уверенно заявить о полноценном национальном проекте развития Арктики.

Долгие годы внимание к Арктической зоне в большинстве случаев сопрягалось с добычей ресурсов. Надеюсь, что в самой ближайшей перспективе начнут решать и другие задачи. Это создание инфраструктуры, улучшение транспортной доступности, условий жизни.