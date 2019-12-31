Долгое время в нашей стране отсутствовал системный подход к работе по развитию Арктики. До сих пор нет единой государственной структуры, отвечающей за комплексное развитие Арктической зоны РФ.
Какие же стратегические и региональные проекты могут стать частью этой работы? Назову как минимум два. Первый - Центр литейных технологий, который готовы создать члены Союза литейщиков Санкт-Петербурга. Речь идет среди других направлений о производстве комплектующих третьего и второго уровней для отечественного оборудования в сфере бурения, арктического транспортно-логистического комплекса и так далее.
Второй проект подразумевает перевод военных наработок на гражданские рельсы. В 70-80-е годы прошлого века были созданы и испытаны средства дистанционного зондирования Земли из космоса с помощью пассивных и активных систем радиолокации. Кроме того, функционировала авиационная служба освещения ледовой обстановки и сопровождения караванов судов по Севморпути. В настоящее время их можно объединить и создать единую систему мониторинга всей Арктической зоны страны.
Только представьте, что ледоколы, следующие по Севморпути, сопровождает авиация, дополняя своими данными информацию со спутников, помогая корректировать маршруты, обеспечивая безопасность в сложной ледовой обстановке. Но мы говорим не только о ледовой разведке в интересах проводки судов, но и о развитии регионов, обеспечении разведки и освоения природных ресурсов, оперативном выявлении загрязнений, разливов нефти.
Внедрить систему авиационного и космического мониторинга реально в достаточно короткие сроки. Недавно я общался с руководителями крупного радиоэлектронного предприятия, которое создает бортовые и наземные средства для авиационных мониторинговых комплексов под военные задачи. Промышленники готовы наладить производство гражданских комплексов, адаптированных под особенности Арктической зоны. Наша наука и промышленность в состоянии создать также эффективные космические средства мониторинга. Мы предварительно договорились с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александро Крутиковым обсудить эти предложения и выработать конкретный план действий.
Но я упомянул только две близкие мне инициативы, а их могут быть десятки. Все региональные проекты необходимо систематизировать, связать между собой в единую цепь, обеспечить необходимыми административными, управленческими и финансовыми ресурсами. Работа настолько масштабная и настолько важная, что можно уверенно заявить о полноценном национальном проекте развития Арктики.
Долгие годы внимание к Арктической зоне в большинстве случаев сопрягалось с добычей ресурсов. Надеюсь, что в самой ближайшей перспективе начнут решать и другие задачи. Это создание инфраструктуры, улучшение транспортной доступности, условий жизни.