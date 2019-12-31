Новости

В новогоднюю ночь москвичей ожидают короткие заряды снега 10:01
В Башкирии построят восемь вертолетных площадок 10:00
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма 10:00
Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний 09:56
Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае 09:52
В РФ в 2018 году зафиксировано наименьшее количество браков и разводов 09:48
31 декабря в Москве будет самое низкое атмосферное давление за неделю 09:46
На Урале бутлегеры добавляли в "коньяк" и "вино" антисептик для животных 09:36
Александр Бастрыкин поздравил коллег с наступающим праздником 09:30
В центре Москвы введен особый пропускной режим 09:20
Партия "Альянс зеленых" ликвидирована за неучастие в выборах 09:18
СМИ: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу 09:17
В Новосибирске безработный ранил ножом двух полицейских 09:12
Ласицкене не будет встречаться с руководством ВФЛА 09:11
В Мурманске на месте судоремонтного завода построят новый микрорайон 09:00
В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство 08:58
Пенсионерки из Башкирии выиграли миллион за пародию на Тимати 08:57
Напавшему на прихожан синагоги в США грозит пожизненное заключение 08:53
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии 08:46
В Госдуме назвали безграмотными заявления о сговоре Сталина и Гитлера 08:34
Малкин набрал три очка в победном матче против "Оттавы" 08:01
Chery сертифицировала для России новый флагманский кроссовер 08:00
В Китае робототехники изобрели кошку, реагирующую на голосовые команды 07:55
В Челябинской области при заправке авто загорелась АЗС 07:48
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею 07:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
31.12.2019 09:45
Проект: В регионах

Север ждет

Текст: Владимир Евсеев (президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 296(8054)
Завершается работа над важнейшими документами, которые определят судьбу Российской Арктики на ближайшие 15 лет. Это основы государственной политики в Арктике до 2035 года, стратегия и федеральная программа развития Арктической зоны России до 2035 года. Замечательно, что федеральные власти начали уделять так много внимания самым северным территориям страны. Однако очень важно, чтобы документы заполнялись не только общефедеральными доктринами, но и конкретными стратегическими и региональными проектами.

Долгое время в нашей стране отсутствовал системный подход к работе по развитию Арктики. До сих пор нет единой государственной структуры, отвечающей за комплексное развитие Арктической зоны РФ.

Фото: iStock
Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов

Какие же стратегические и региональные проекты могут стать частью этой работы? Назову как минимум два. Первый - Центр литейных технологий, который готовы создать члены Союза литейщиков Санкт-Петербурга. Речь идет среди других направлений о производстве комплектующих третьего и второго уровней для отечественного оборудования в сфере бурения, арктического транспортно-логистического комплекса и так далее.

Второй проект подразумевает перевод военных наработок на гражданские рельсы. В 70-80-е годы прошлого века были созданы и испытаны средства дистанционного зондирования Земли из космоса с помощью пассивных и активных систем радиолокации. Кроме того, функционировала авиационная служба освещения ледовой обстановки и сопровождения караванов судов по Севморпути. В настоящее время их можно объединить и создать единую систему мониторинга всей Арктической зоны страны.

Только представьте, что ледоколы, следующие по Севморпути, сопровождает авиация, дополняя своими данными информацию со спутников, помогая корректировать маршруты, обеспечивая безопасность в сложной ледовой обстановке. Но мы говорим не только о ледовой разведке в интересах проводки судов, но и о развитии регионов, обеспечении разведки и освоения природных ресурсов, оперативном выявлении загрязнений, разливов нефти.

Внедрить систему авиационного и космического мониторинга реально в достаточно короткие сроки. Недавно я общался с руководителями крупного радиоэлектронного предприятия, которое создает бортовые и наземные средства для авиационных мониторинговых комплексов под военные задачи. Промышленники готовы наладить производство гражданских комплексов, адаптированных под особенности Арктической зоны. Наша наука и промышленность в состоянии создать также эффективные космические средства мониторинга. Мы предварительно договорились с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александро Крутиковым обсудить эти предложения и выработать конкретный план действий.

Все региональные проекты необходимо систематизировать, связать между собой в единую цепь

Но я упомянул только две близкие мне инициативы, а их могут быть десятки. Все региональные проекты необходимо систематизировать, связать между собой в единую цепь, обеспечить необходимыми административными, управленческими и финансовыми ресурсами. Работа настолько масштабная и настолько важная, что можно уверенно заявить о полноценном национальном проекте развития Арктики.

Долгие годы внимание к Арктической зоне в большинстве случаев сопрягалось с добычей ресурсов. Надеюсь, что в самой ближайшей перспективе начнут решать и другие задачи. Это создание инфраструктуры, улучшение транспортной доступности, условий жизни.

 

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею
Общественный транспорт в Москве и области будет бесплатным в новогоднюю ночь
Forbes оценил санкции США против "Северного потока-2"
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии