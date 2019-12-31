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31.12.2019 15:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Островная" реплика

Эксперты выяснили, как проникает контрафакт в торговые центры
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 296(8054)
Общий оборот нелегальных товаров в "островках" (на небольших отдельно стоящих прилавках в зонах плотного трафика покупателей) превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов, торгующих контрафактом в "островках", открыто признаются в торговле подделками. Это показало инициативное исследование юридической компании BrandMonitor.

Эксперты выяснили, что подделки, которые обычно ассоциируются с вещевыми рынками и торговыми рядами, не менее широко представлены в торговых центрах. Контрафакт в торговых центрах реализуется, в частности, через "островки". Исследование ставило перед собой цель выяснить объемы продаж и особенности торговли в "островках".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Специалисты предварительно выявили точки, в которых торгуют контрафактом, и выполнили тестовые закупки. В "островки", в которых, по результатам экспертизы, подтвердилась торговля контрафактом, были направлены тайные покупатели для проведения интервью. Всего опрошены 100 продавцов-консультантов, торгующих подделками. Дополнительно был проведен репрезентативный онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 000 человек и выше. Общий объем выборки составил семь тысяч респондентов.

Контрольные закупки в "островках" выполнены по итогам обхода трех тысяч торговых центров в более чем 40 городах России. Закупки осуществлялись во всех категориях товаров, представленных в "островках". Интервью с продавцами-консультантами проведены в пяти городах России - Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Красноярске.

Напомним, что сегодня в России действует более пяти тысяч торговых центров. В зависимости от метража помещения на территории торгового центра может находиться от одного до двадцати-тридцати различных "островков". Данные, собранные исследователями, показывают, что объем продаж подделок через "островки" превышает 25 миллиардов рублей в год. Через "островки" распространяются детские игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметика и парфюмерия. Доля контрафакта доходит до 60 процентов в зависимости от типа "островка" и категории торгового центра.

Согласно исследованиям, объем продаж через "островки" превышает 25 миллиардов рублей в год

Чтобы изучить опыт покупателей в "островных" торговых точках, аналитики провели опрос среди населения России. Результаты показали, что в "островках" совершают покупки почти три четверти россиян - 73 процента.

Фото: iStock
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Покупки скорее эпизодические, чем регулярные. Ежемесячно делают покупки в островках 13 процентов опрошенных, остальные - от случая к случаю. В период праздников число покупателей возрастает - их привлекают праздничные сувениры. Как выяснилось, 42 процента покупателей продукции "островков" недовольны ею.

Так, 21 процент сообщил об отсутствии гарантии производителя, 18 процентов купили подделки, 13 процентов приобрели бракованный или низкокачественный товар.

Большинство (70 процентов) покупателей решили вернуть проблемные товары. В ходе интервью 69 процентов продавцов открыто признались, что торгуют подделками, 55 процентов из них не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Среди продавцов, которые признались в торговле копиями и репликами, большинство (70 процентов) утверждают, что продают товар высокого качества.

- Продажи в "островках" часто воспринимаются как бизнес с незначительным оборотом, который не наносит серьезного ущерба правообладателю. В совокупности "островки" реализуют объемы, сопоставимые с большими складами продукции, - прокомментировал результаты Юрий Вопилов, гендиректор компании, проводившей исследование.

 

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