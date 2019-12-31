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31.12.2019 13:21
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Январе пройдет фестиваль звонарей России и Беларуси

Текст: Марина Ледяева
Единственный в России зимний колокольный фестиваль по традиции будет проходить в крещенские дни - с 17 по 19 января в старинном северном городе Каргополе.

"Хрустальные звоны" на этот раз соберет рекордное число участников - более 40 звонарей из 20 городов России и Беларуси.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Известные звонари не только продемонстрируют свое искусство, но и проведут мастер-классы. На фестиваль соберутся и 12-15-летние таланты, которые уже отменно управляются с колоколами.

В насыщенную программу "Хрустальных звонов" по традиции вошли концерты, выставки, конкурсы, уроки народного творчества, экскурсии и зимние забавы. Город к фестивалю украсили фантазийные ледовые скульптуры.

Как сообщили в Каргопольском историко-культурном и художественном музее, фестиваль откроет интерактивная программа с колокольными звонами, ледовым вернисажем и праздничным фейерверком на набережной у Христорождественского собора.

В рамках фестиваля в Каргополе выступят хор Валаамского монастыря с новой программой, местный хор духовной музыки "Светилен", джаз-ансамбль Тима Дорофеева (Архангельск) и группа "Лучина" из Суздаля.

Кульминацией самого "звонкого" фестиваля станут колокольный концерт в ночь на 19 января, Великое водоосвящение и купание в крещенской купели на реке Онеге.

Фото: Сайт Беловежской пущи/ npbp.by
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В рамках фестиваля также пройдет конкурс детских рисунков "Очарование Севера". Все работы представят на выставке, которая будет работать в фестивальные дни, а лучшие отберут в фонды Каргопольского музея.

Международный фестиваль колокольного искусства "Хрустальные звоны" проводится в Каргополе с 2005 года. В нем принимают участие самые известные звонари России. С каждым годом растет число мастеров и городов, которые они представляют, - Москва, Петербург, Архангельск, Ростов Великий, Ярославль, Вологда, Петрозаводск, Омск и другие. К российским участникам присоединились звонари из Беларуси и Сербии.

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