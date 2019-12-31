Рынок доставки еды все активнее завоевывает симпатии россиян. Это подтвердили результаты социологического исследования, которое компания OMI провела в мегаполисах нашей страны с населением свыше одного миллиона человек. Всего было опрошено 3000 респондентов старше 18 лет.

Полученные данные удивили самих исследователей.

Оказывается, еду с доставкой на дом чаще заказывает не холостяки-одиночки, как можно было ожидать, а семейные пары с детьми. И тем охотнее, чем детей в семье больше.

Вообще 65 процентов жителей больших городов пользуются сервисами доставки еды.

Причем у петербуржцев это процент чуть выше - 67 процентов. К слову сказать, это самый высокий показатель по стране, даже москвичи отстают от жителей города на Неве. Лишь одна треть опрошенных жителей Северной столицы (33 процента) в последние три месяца не пользовались сервисами по доставке еды.

При этом жители Санкт-Петербурга в подавляющем большинстве охотно посещают кафе и рестораны, в том числе - быстрого питания. За последние три месяца таковых в нашем городе набралось 91 процент.

А вот вкусы петербуржцев практически не отличаются от среднероссийских. Так, по стране в лидерах (52 процента) - русская и украинская кухня, в Петербурге этот показатель несколько выше - 58 процентов. Примерно одинаковое число опрошенных (45-46 процентов) предпочитают итальянскую кухню, пиццу и пасту. Американские бургеры, кавказские шашлыки и хинкали и восточные суши и роллы набрали почти одинаковое количество поклонников - 37-39 процентов.

Не любят россияне вегетарианскую пищу (всего четыре процента заказывают ее на дом). В Петербурге число сторонников вегетарианской еды немного выше - пять процентов.

Еду с доставкой на дом чаще всего заказывают не холостяки-одиночки, как можно было ожидать, а семейные пары с детьми

Интересно, что русская и кавказская кухня более популярны у мужчин (58 процентов и 39 процентов соответственно). У женщин вкусы иные: русской кухне отдают предпочтение 46 процентов дам, кавказской - всего 31 процент.

Респонденты в возрасте 55 лет и старше в подавляющем большинстве (60 процентов) предпочитают русскую и украинскую кухню, в то время как молодежь 18-24 лет чаще выбирают "американцев" (57 процентов).

Важно в частотности пользования сервисами по доставке еды семейное положение респондентов. Выяснилось, что женатые и замужние заказывают еду на дом много чаще - в 70 процентах случаев. Если в семье есть дети, это тоже влияет на частоту заказа доставки. Причем чем больше детей в семье, тем чаще вероятность пользования услугой: 76 процентов семей с одним ребенком, 79 процентов - с двумя и 81 процент - с тремя детьми заказывали еду через какой-либо сервис за последние три месяца.

Можно порадоваться этим цифрам: значит, многодетные мамы оценили удобство сервиса и не стремятся становиться "рабынями кухни". Можно сделать из приведенной статистики и другой вывод: значит, сервисам по доставке еды следует учитывать это обстоятельство и расширять свой ассортимент за счет полезного, "детского" меню. Самая распространенная сумма заказа в расчете на человека - от 300 до 500 рублей. Такова она у 43 процентов опрошенных. В Москве средний чек выше - 500-700 рублей.

Какой сервис доставки еды приходит в голову в первую очередь, если появилась такая потребность? Этот вопрос тоже интересовал исследователей. Оказалось, что на первом месте с большим отрывом идет "Яндекс.Еда", его указали 49 процентов респондентов. На втором месте с показателем в 31 процент - Delivery Club. В топ указанных сервисов попали также "Додо Пицца" (пять процентов) и сервис доставки из Санкт-Петербурга "Dostaевский" (два процента). При этом сервисы, позволяющие выбрать доставку из широкого спектра ресторанов (агрегаторы), заняли в жизни городских жителей гораздо большее место, чем так называемые монодоставки, то есть собственные доставки ресторанов.

Что касается качества доставки, то здесь также в лидерах оказался сервис "Яндекс.Еда". Оценка его скорости доставки по пятибалльной шкале составила у потребителей в среднем 3,9. У Delivery Club этот показатель равен 3,7. Аналогичный результат у Domino’s Pizza.

Что касается курьеров, которые привозят еду на дом, то оценки их работы потребителями всех сервисов примерно одинаковы - они колеблются между 4,2 и 4,3 балла.

Кроме того, как выяснилось, пользователям услуги небезразлична экологическая составляющая этих сервисов, а именно тот факт, что чаще всего еду на дом доставляют курьеры, пользующиеся велосипедами или электросамокатами. 36 процентов опрошенных отметили этот фактор как положительный именно с точки зрения экологичности доставки.