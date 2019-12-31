Фермеры и рыбаки подсчитывают убытки. В Новгородской области этот год стал одним из самых дождливых. Весной, летом и осенью выпадало рекордное количество осадков.

В декабре на Новгородчине дождь или снег идут ежедневно. По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районах области выпало уже по 103 процента от нормы осадков. И новые циклоны на подходе.

Средняя температура воздуха в декабре плюс один и это на шесть градусов выше климатической нормы. А если сравнивать с декабрем 2018 года, то в это время уже лежал снег. Тогда зима наступила, наоборот, на две недели раньше срока, и с 20-х чисел ноября стояли устойчивые морозы.

Вообще весь этот год для Новгородчины выдался мокрым и прохладным. Весной дождей было на 112 процентов больше нормы, летом - на 126 процентов. А осенью регион начало смывать.

Часто, в буквальном смысле. В октябре дождей было на 175 процентов больше обычного, а в ноябре - на 217 процентов. Фермерам так и не удалось убрать весь урожай картофеля, и до трети овощей в районах оставили зимовать в заболоченных полях.

Большая вода на реках и озерах мешает работать и зарабатывать, но благоприятно скажется на популяции рыбы в будущем

А в декабре теплая погода не дает возможности приступить к работе промысловым артелям. Реки и озера сейчас свободны ото льда.

- В прошлом году в середине декабря мы уже вовсю ставили сети и вели промысел рыбы, а в этом году не можем приступить к работе, - рассказал "РГ" глава крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Пролетарий Иван Пиреев. - У нас три рыбака ставят сети, объемы небольшие. От трехсот до пятисот килограммов рыбы в неделю. Получается, недополученная выручка в декабре будет где-то 70-80 тысяч рублей. Деньги небольшие, но мы сегодня считаем каждую копейку.

В целом в Новгородской области промысловикам выдали квот почти на 2100 тонн в этом году. Освоено сейчас 87 процентов.

- Не порадовали итоги ноября, выловили почти на 200 тонн меньше, чем в прошлом году. Потому что тогда стоял лед и могли рыбачить ставными сетями, которые подо льдом ставятся, а сейчас тепло и льда нет. Зимней рыбалки нет, - комментирует ситуацию председатель правления партнерства "Новгородский рыбопромышленник" Наталья Емельянова. - В декабре разрешена рыбалка сетями, но не все артели ведут промысел, они ждут льда.

Большая вода на реках и озерах мешает работать и зарабатывать, но благоприятно скажется на популяции рыбы в будущем. Сейчас щука, лещ, судак ушли из озера Ильмень в полноводные реки. Их сложнее будет поймать, а значит, весной рыба больше отнерестится, нагуляет большую массу.

Погода хоть и аномальна для Новгородчины, но за последние годы перестала быть редкостью. Два года назад, в декабре 2017-го, было тепло, и рыбаки вышли на промысел только после новогодних праздников, а до этого слишком тонкий лед не позволял работать. По всем прогнозам, в январе 2020 года ситуация повторится.

Сложнее из-за дождей в этом году и охотникам. В Новгородской области сейчас открыт сезон охоты на лосей и кабанов. В регионе популяция лосей - около 21 тысячи особей, а разрешено к добыче - 1477. Сезон закончится 31 декабря. Охота осложняется тем, что в лесу без снега зверя сложнее отследить, а сами охотники часто просто мокнут. Поэтому, по прогнозам Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, квота по отстрелу лосей будет выбрана на уровне 80 процентов.

А вот распространенное сейчас мнение, что из-за теплой погоды медведи не впали в зимнюю спячку, ошибочно. В регионе сейчас обитает около 3,5 тысячи медведей, и все они благополучно построили себе берлоги из веток, листвы и деревьев. В начале декабря впали в спячку, и информации о встречах с шатунами не поступало.