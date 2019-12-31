Новые "Ласточки" связали малые города с мегаполисами

Чуть меньше месяца между Москвой и Петербургом ходят дневные "Ласточки". Но, несмотря на то что рейс новый, заполняемость поездов почти стопроцентная. Для десятков тысяч жителей малых городов Подмосковья, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей новый поезд стал замечательной возможностью жить или учиться в Москве и Петербурге. Благодаря невысокой цене билетов и удобному расписанию поездка на "Ласточке" доступна каждому.

Вспомнить "Юность"

Первая дневная "Ласточка" в качестве эксперимента начала ходить между двумя столицами летом. Она проходит по той же трассе, что и "Сапсан", но если высокоскоростной поезд находится в пути чуть больше 3,5 часа, то "Ласточка" - около семи. Правда, у "Ласточки" много остановок: платформа НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино, Обухово.

Фактически путь следования "Ласточки" повторяет маршрут двух легендарных поездов "Аврора" и "Юность". "Аврора" - это в некотором роде предвестник "Сапсана" - основную долю пассажиров поезда составляли командированные, или, как сейчас говорят, бизнес-туристы. "Юность" была попроще. На ней ездили студенты вузов и техникумов, лимитчики.

Людям было удобно: в рабочие дни они жили в общежитии, а когда их смена заканчивалась, ехали к себе домой. А еще "Юность" была хороша тем, что на нее всегда можно было купить билет.

После отмены поездов "Юность" и "Аврора", оставались, конечно, электрички, но, как показало время, спрос на полноценный, не очень дорогой дневной поезд никуда не делся. Люди, оказавшиеся днем на вокзалах Москвы или Петербурга, должны были или покупать билеты на "Сапсан" (а в сезон это бывает сложно) или ждать одного из вечерних поездов и надеяться, что будут свободные места.

Именно поэтому, когда по маршруту "Юности" пошла "Ласточка", пассажиры буквально забросали письмами администрацию Октябрьской железной дороги с просьбами включить поезд в постоянное расписание. С 8 декабря "Ласточка" N 726/725 ходит ежедневно. Из Москвы поезд отправляется в 15.21, в Петербург прибывает в 22.20. Отправление из Петербурга - в 15.15, прибытие в Москву - в 21.58.

В ОЖД отмечают, что электропоезда "Ласточка" на маршруте Москва - Санкт-Петербург курсирует в комплектации "Премиум". Пассажирам предлагаются три класса обслуживания - бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне N 5), эконом-класс (вагоны N 3, 4 и 5) и базовый класс (вагоны N 1 и 2). Цена билета зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

И все же "Ласточка" вполне доступна, например, студентам. Для пассажиров младше 21 года на поезде действует постоянная скидка в 30 процентов. Такую же скидку получают и пассажиры старше 60 лет. Новый поезд удобен для тех, кто работает в мегаполисах, ведь при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20 процентов.

Инфографика: Вера Черенева/Анна Дурова/РГ

Между Онегой и рекой Великой

С февраля в единый маршрут впервые в истории железнодорожных перевозок были соединены Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Несмотря на относительно небольшие расстояния между городами и устойчивые связи, раньше жители этих населенных пунктов добирались с пересадками и теряли время. Сейчас для них ходит "Ласточка" N 819/820. Поезд также делает остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом "Сапсан", следующим по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

В ОЖД отмечают, что регионы, через которые проходит поезд - это участники туристического проекта "Серебряное ожерелье" и новый поезд даст дополнительный импульс развитию туризма в субъектах.

Новый поезд "Ласточка" даст импульс развитию туризма в регионах, через которые проходит

Отдельная история - это "Ласточки" из Петербурга в Псков. Они ходят с прошлого года, эти поезда оказались настолько популярны, что в этом году с 1 ноября даже была запущена первая ночная "Ласточка". Она отправляется из Петербурга в 23.30, прибывает в Псков в 03.00. Отправление из Пскова - в 22.40, прибытие в Санкт-Петербург - в 02.10. В ОЖД отмечают, что ночная "Ласточка" необычная, она выполнена в компоновке "Премиум", что позволяет пассажирам доехать до пункта назначения с максимальным комфортом. Всего между Петербургом и Псковом ежедневно курсирует четыре пары "Ласточек".

Кроме того, учитывая высокий спрос, ОАО "РЖД" продлило маршрут следования некоторых "Ласточек" до станции Печоры.

Так, с августа по выходным доезжают до Печор поезда N 809/812 и 813/814. Кроме того, поезд N 813/812 курсируют между Санкт-Петербургом и Печорами и по пятницам.

По Ленобласти - с комфортом

С 25 октября все преимущества "Ласточек" смогли оценить пассажиры, которые ездят из Петербурга до Кузнечного. Новый электропоезд сменил здесь стандартную электричку. Поездки стали быстрее и комфортнее. Эта семивагонная "Ласточка" делает остановки на станциях Девяткино, Токсово, 69 километр, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск.

Маршрут Санкт-Петербург - Кузнечное стал одиннадцатым по счету для Северо-Западной пригородной пассажирской компании, где эксплуатируются эти комфортабельные поезда. Сейчас, в зоне обслуживания АО "СЗППК" "Ласточки" задействованы также на маршрутах от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Каннельярви, Великого Новгорода, Ораниенбаума, Калища, Тосно.

Карелия стала ближе

В 2019 году значительно проще стало добираться до Карелии. Во-первых, фирменный поезд "Карелия" с сообщением Москва - Петрозаводск с 3 декабря стал двухэтажным. Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 21.05, поезд прибывает в Петрозаводск в 08.55. Из Петрозаводска поезд отправляется в 21.00 и прибывает на Ленинградский вокзал Москвы в 08.53.

В этом поезде нет плацкартных вагонов, только купе и Св. Перекусить можно в вагоне-ресторане. Есть специальное купе для пассажиров с ограниченными возможностями. Это купе имеет большую площадь, также там есть подъемное устройство для инвалидной коляски, вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Новые двухэтажные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. Чтобы в пути не было скучно, в вагонах есть доступ к мультимедийному порталу "Попутчик". В каждом купе можно зарядить телефон, а те, кто едет в СВ, могут посмотреть кино на индивидуальном ЖК-дисплее.

Каждое купе закрывается на магнитную ключ-карту.

С начала декабря, помимо фирменного поезда "Карелия", Москву и Петрозаводск связал еще один поезд - N 159/160. Он проходит через Петербург и Сортавалу.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14.10, поезд прибывает на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10.16. Из Москвы состав отходит в 16.00 и прибывает в Петрозаводск на следующие сутки в 12.10. Время в пути - около 20 часов. Предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Расписание составлено так, чтобы в Сортавале пассажиры могли пересесть на уникальный ретро-поезд и доехать на нем до Рускеалы - горного парка в Карелии. В ОЖД отмечают, что расписание ретропоезда также стыкуется с "Ласточкой", связывающей Петербург и Петрозаводск. Стоит отметить, что поездку в Рускеалу на ретропоезде теперь можно подарить. Услуга доступна для тех, кто отправляется из Петербурга. Созданы два вида карт - "Золотая" и "Серебряная", их цена четыре и полторы тысячи рублей соответственно. По карте можно проехать на "Ласточке" до "Рускеалы", пересесть на ретро-поезд, осмотреть горный парк и вернуться обратно в Петербург. Карту необходимо использовать в течение трех месяцев. Подарочные карты продаются в кассах Дирекции скоростного сообщения, в "Сапсанах" и на сайте ОАО "РЖД". Сам ретропоезд "Рускеальский экспресс" курсирует с лета. Но уже сейчас по маршруту проехали тысячи туристов. Многие из них долгие годы мечтали увидеть Рускеалу, но из-за того, что добраться было сложно, не решались на поездку. Теперь уникальный горный парк стал ближе. В ОЖД говорят, что связывать города, достопримечательности - это приоритетная задача. Если людям будет удобно, то они поедут.

Важно

На маршруте Мурманск - Москва в этом году появился вагон-автомобилевоз. Он находится в составе поезда N 92. Одновременно вагон может перевозить до восьми-мотоциклов или три-четыре автомобиля. У вагона-автомобилевоза особая конструкция. Внутри имеются специальные приспособления для крепления транспортных средств, а также системы пожарной и охранной сигнализации. С появлением нового маршрута осуществить перевозку автомобиля по стране можно по 12 направлениям, среди которых для автомобилистов СЗФО могут быть также интересны маршруты - Санкт-Петербург - Москва, Санкт-Петербург - Адлер, Хельсинки - Москва.

Кстати

Весной 2019 года Северо-Западным филиалом АО "ФПК" (осуществляет дальние перевозки на Октябрьской железной дороге) был поставлен рекорд - из Петербурга в Мурманск ушел поезд длиной в 25 вагонов. Это самый длинный пассажирский поезд дальнего следования за историю РЖД. Длина состава - 630 метров вместе с локомотивом. В поезде из Петербурга выехали 1112 пассажиров, все билеты были раскуплены. Состав уходил с Ладожского вокзала. В поезд было включено три прицепных вагона до Кеми.

В ОЖД отмечают, что предыдущий рекорд составлял 24 вагона. Поезд также шел до Мурманска перед новогодними праздниками год назад.