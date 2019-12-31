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31.12.2019 15:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зарплаты продолжат рост

Определены самые перспективные профессии 2020 года
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 296(8054)
Эксперты подвели итоги года на рынке труда и выяснили, какие профессии будут популярны в 2020 году.

Так, по данным Работы.ру, самые высокие зарплаты в Северной столице в конце 2019 года предлагали специалистам в IT-сфере - в среднем 71,6 тысячи рублей в месяц. Зарплаты в отрасли информационных технологий самые высокие не только в Санкт-Петербурге, но и в целом по стране. При этом в Москве средняя зарплата в IT-сфере на 29 процентов выше, чем в Северной столице. На втором месте по уровню зарплат в Санкт-Петербурге - отрасль транспорта и логистики: средняя цифра в конце 2019 года составила 59,5 тысячи рублей в месяц. Петербуржцы, работающие в сфере производства, на конец года получали среднемесячный доход 55,4 тысячи рублей. Специалисты в сфере строительства и недвижимости зарабатывали 54,5 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга, занятые в продажах и в банковской сфере, получали около 51 тысячи рублей. Средние зарплаты в отрасли финансов и управления персоналом - 47,5, в рекламе и медицине - по 44,6 тысячи рублей.

Фото: istock
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- В 2020 году тенденция текущего года сохранится: зарплаты продолжат рост на уровне семи-девяти процентов. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалисты из этого сегмента могут рассчитывать на повышение и в следующем году - в среднем на 10-12 процентов, - поясняет Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру. - При этом сложилась ситуация: уровень зарплат во многих массовых профессиях невысокий и сотрудникам не хватает средств для удовлетворения потребностей. В связи с этим компании из сфер ретейла, производства и строительства в 2020 году с большой вероятностью будут повышать зарплаты персонала из массового сегмента, чтобы удерживать текущих сотрудников и привлекать новых.

В следующем году в массовом сегменте ожидается высокий спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих, продавцов и кассиров, работников сферы строительства.

Ожидается высокий спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих

Среди специалистов узкого профиля будут востребованы программисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data и другие кадры в IT-сфере, высококвалифицированные инженеры на производстве и специалисты по развитию HR-бренда.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Тем временем компания HeadHunter провела опрос соискателей, в котором выяснила, что мотивирует петербуржцев работать лучше. Лучшим мотиватором для петербуржцев стала высокая зарплата. Этот показатель был важен для 59 процентов респондентов. Второе место заняли возможности карьерного роста и развития (33 процента), третье - удобный график работы (32 процента). Затем следует важность интересных задач (28 процентов), а также премии и бонусы (25 процентов).

А по данным компании SuperJob cреди различных составляющих личной жизни при подведении итогов года россияне чаще всего анализируют свои доходы (63 процента), саморазвитие (51 процент), карьерный рост и здоровье (по 48 процент).

Свои взаимоотношения с детьми в конце года будут оценивать 36 процента. Сферу отношений и образования - по 33 процента. Каждый четвертый подведет итог выполненных за год проектов.

 

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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