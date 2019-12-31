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31.12.2019 10:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крюк на границе

Почему Россия импортирует из-за рубежа свою же рыбу в переработанном виде
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 296(8054)
По итогам 2019 года экспорт рыбы и морепродуктов из России может оказаться на 12,7 процента больше, чем в 2018 году, достигнув 4,83 миллиарда долларов в стоимостном выражении. Этот прогноз содержится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Такая тенденция согласуется с планами федеральных властей увеличить экспортную выручку от поставок рыбы за рубеж с 5,174 миллиарда долларов в 2017 году до восьми миллиардов долларов в 2024 году. Эксперты отмечают, что рост экспортной выручки является несомненным благом для бюджета страны. Однако аналитики опасаются, что основная часть рыбы по-прежнему может экспортироваться в виде сырья низкой степени переработки. В этом случае рост экспортной выручки будет не на пользу, а во вред.

По данным Федеральной  таможенной службы, за восемь месяцев текущего года  экспорт российской рыбы составил 1,2 миллиона тонн, превысив на восемь процентов аналогичный период прошлого года, а в стоимостном выражении его рост оказался еще больше - до 2,86 миллиарда долларов, или на 18,7 процента.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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- На рост стоимости экспортных поставок оказывает влияние укрепление мировых цен на белую рыбу и ее филе, - подчеркнул президент ассоциации Герман Зверев.

Главным экспортным рынком для российской рыбы по-прежнему остается Китай, на который приходится около 70 процентов всего объема экспорта. Второе место делят Корея и европейские страны. Однако целый ряд стран остается закрытым для российского рыбного экспорта, и завоевать эти рынки для России было бы очень выгодно. Например, в Бразилию Россия могла бы поставлять около 30-40 тысяч тонн трески и минтая, считает Герман Зверев. Но для этого необходимо откорректировать законодательную базу. В частности, российским рыбопромышленникам, в отличие от иностранных, не разрешено координировать свою внешнеэкономическую деятельность, поскольку антимонопольное ведомство расценивает это как картельный сговор.

- Если не изменить такое положение дел, то целевой показатель экспорта в восемь миллиардов долларов останется недостижимым, - отмечает Герман Зверев. - Кроме того, необходимо в течение пяти-шести лет поэтапно удвоить охват экологической сертификацией российских промыслов, включая поэтапное создание национальной экосертификации.

Но у роста экспорта есть и минусы. Этот вид экономической деятельности не должен быть самодовлеющим, отмечает заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Анатолий Васильев. По его словам, в 2018 году при экспорте рыбы на сумму 5,2 миллиарда долларов наблюдался импорт рыбопродукции на 2,2 миллиарда долларов - 42,5 процента от суммы экспорта. При этом основную долю в общем объеме рыбного экспорта занимает мороженая рыба - в прошлом году на нее приходилось 82,5 процента от всех поставок. Иными словами, половину рыбы, вывезенной за границу, мы ввозим обратно в виде продукции глубокой переработки. А значит, все рабочие места и прочие блага от ее добавленной стоимости достаются не российским рыбопереработчикам, а зарубежным.

Главным экспортным рынком для российской рыбы по-прежнему остается Китай, на который приходится около 70 процентов общего объема экспорта

- Экспортировать целесообразно излишнюю продукцию, - подчеркивает эксперт. - Либо при экспорте необходимо извлекать какую-либо другую выгоду. В данной ситуации теряется разумный смысл экспорта, поскольку даже выручка от него не идет на развитие российской экономики, а оседает в карманах крупного рыбопромышленного бизнеса. Об этом говорит высокий уровень рентабельности субъектов рыбной индустрии, отмеченный за последние 10 лет - в ряде случаев она достигает 100 процентов, а то и выше.

Аналитик подчеркнул, что перед агропромышленным комплексом страны поставлена задача достичь до 2024 года объема экспорта в стоимостном выражении 45 миллиардов долларов в год. Однако речь идет именно об АПК, в который рыбное хозяйство не входит, так как оно является иной экономической отраслью. Кроме того, существует Доктрина продовольственной безопасности страны, требования которой выполняются примерно наполовину. В частности, за последние пять лет многие виды рыбной продукции в магазинах Мурманской области подорожали вдвое, заявил председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко. Доля трески и пикши, отправляемой рыбодобывающими предприятиями Мурманской области на экспорт, составляет более 90 процентов. При этом, по данным Росстата, за минувшие пять лет потребление рыбы в России снизилось на 29 процентов у женщин и на 28 процентов у мужчин. В 2018 году жители России съедали 14,4 и 19,5 килограмма рыбы соответственно в виде приготовленных дома блюд или готовых продуктов, съеденных дома или в заведении общепита в пересчете на сырой продукт. Пять лет назад потребление рыбы и продуктов из нее оценивалось в 20,4 и 27,1 килограмма.

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- Речь не идет о том, чтобы совершенно отказываться от экспорта рыбы, - резюмирует Анатолий Васильев. - Но его необходимо ограничить законодательно. Кроме того, лучше отправлять на экспорт рыбопродукцию глубокой переработки, это подтолкнет развитие рыбоперерабатывающих предприятий, даст рабочие места. Но главное - это удовлетворить потребности внутреннего российского рынка в рыбе, это должно стать первоочередной задачей.

Этой же точки зрения придерживается исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он согласен с тем, что рост экспорта замороженной рыбы может привести к ее дефициту и дальнейшему росту цены для российского потребителя. Снизить эти риски может экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, стимулировать который надо на государственном уровне.

Данная задача уже решается, сообщили в Росрыболовстве. Утверждена "Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года". Основной вклад в развитие экспорта рыбопродукции глубокой переработки может внести программа "Новая тресковая индустрия". Она предполагает обновление до 70 процентов рыбопромыслового флота и строительство высокотехнологичных береговых заводов по выпуску филе и продукции из филе. Ключевой показатель этой программы - глубокая переработка не менее 50 процентов уловов тресковых видов рыб к 2030 году. Потребление рыбы в России к этому же сроку должно составить 22-27 килограммов, а самообеспечение рыбопродукцией - 80-90 процентов.

В программе отдается должное и экспорту рыбы. По данным Росрыболовства, Германия, Франция, Польша и другие страны ЕС полностью импортируют филе минтая из других стран. Ожидается, что Россия сможет занять не менее 50 процентов на этих рынках.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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