Судьба населенных пунктов Кирилловского района, входящих в состав национального парка "Русский Север", будет решена в первой половине 2020 года. Об этом заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии России Елена Панова, побывавшая в Вологодской области.

Особо охраняемые природные территории занимают 13 процентов площади всей страны, среди них 56 парков. В составе 23 из них - 700 населенных пунктов. Практически одна треть расположена в Кирилловском районе - 247. 13 тысяч человек, а это 80 процентов населения муниципалитета, ограничены в реализации своих конституционных прав.

До августа прошлого года возникающие проблемы как-то еще решали, договаривались. Но с августа земли национальных парков стали федеральной собственностью. И поэтому, как сказал глава Кирилловского района Сергей Усов, муниципалитет лишился механизмов управления.

- Муниципальный район не в состоянии решать важные социальные и коммунальные вопросы. Простой пример. Дети в Кириллове посещают дошкольное учреждение, которое построено 128 лет назад. Понятно, в каком оно состоянии. Но мы не можем построить современный детсад. Нужно сначала сформировать участок земли. А муниципалитет не имеет на это права, - говорит Сергей Усов.

"РГ" уже писала о том, что об этих проблемах недавно шла речь и на парламентских слушаниях "О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков" в Совете Федерации ("На "Русском Севере"", N 278). Представители не только Вологодской области, но и других субъектов Российской Федерации в очередной раз заявили о проблемах территорий национальных парков и необходимости внесения изменений в законодательство.

По мнению экспертов, есть два варианта решения проблемы.

Первый - сохранить населенные пункты в границах парков, но снять ряд ограничений. Этот вариант поддерживают профильные федеральные ведомства. Второй - исключить населенные пункты из границ национальных парков с одновременным расширением территорий данных национальных парков. Это предложение подготовлено Советом Федерации и поддержано субъектами, в том числе и Вологодской областью.

После этих слушаний сотрудники Минприроды РФ обещали побывать в природном парке и на месте познакомиться со всеми возникающими проблемами.

Участники выездного совещания посетили не только "Русский Север", но и городские предприятия. Посмотрели, где производятся лимонад, колбасные и хлебобулочные изделия в городе Кириллове.

Здесь тоже проблемы: нельзя провести модернизацию зданий, производства и создать новые рабочие места из-за ограничений природоохранного законодательства.

По мнению чиновников правительства Вологодской области, органы местного самоуправления лишены возможности оперативно управлять территорией, поскольку распоряжение землей, любое изменение территориального планирования, вплоть до изменения видов разрешенного использования земельных участков, находятся в компетенции федеральных органов. По сути, местное самоуправление не имеет возможности самостоятельно принимать решения.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова согласилась с тем, что жители Кирилловского района испытывают сложности и неудобства из-за несовершенства законодательства.

- Мы рассмотрим вариант, предлагаемый Советом Федерации. В первую очередь, необходимо внести поправки, которые облегчат жизнь людям на этой территории. Изменения будем обсуждать с регионами, где в границах национальных парков есть населенные пункты, - пообещала заместитель министра.

Для этого будет создана рабочая группа в составе специалистов ведомства и Совета Федерации. Она и должна принять такое решение, чтобы изменения не нанесли ущерба национальным паркам и экосистемам, но и в полной мере обеспечили реализацию прав проживающих здесь граждан.

Как добавил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, предполагается, что изменения подготовят и внесут в законодательство в первой половине 2020 года.

Прямая речь

Эдуард Зайнак, заместитель губернатора Вологодской области:

- Каждый национальный парк, заповедник или другая особо охраняемая территория абсолютно уникальны.И к ним необходимо подходить строго индивидуально. Не исключение и "Русский Север". Средства, с помощью которых могут быть решены проблемы жителей этих территорий, определяются существом проблем и могут различаться в зависимости от ситуации. Однако главное - чтобы арсенал данных средств был определен и четко прописан в действующем законодательстве.