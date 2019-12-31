Уровень налогообложения петербуржцев стал средним по стране

Средний платеж по налогам физических лиц из Санкт-Петербурга вырос в этом году на шесть-десять процентов, а индивидуальные предприниматели, наоборот, стали платить меньше. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Деньги, изучив, как пользователи платят Федеральной налоговой службе (ФНС) из электронных кошельков и банковскими картами через сервис. Учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.

Так, в четвертом квартале 2019 года средний платеж петербуржцев за владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом вырос на шесть процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 5895 рублей. По этому показателю Санкт-Петербург занимает второе место среди городов-миллионников. Его опережает только Москва (6120 рублей). Если смотреть по всей стране, то по транспортному налогу россияне платят в среднем за раз 3966 рублей.

В этом году Санкт-Петербург занимает также второе место по среднему платежу ФНС за владение имуществом. Он составляет 830 рублей - это на 10 процентов выше, чем годом ранее, и на 70 рублей больше, чем в целом по стране. Среди городов-миллионников по этому показателю Санкт-Петербург обходит только Москва (1984 рубля).

На уплату земельного налога в 2019 году петербуржцы тратили в среднем по 923 рубля. По этому показателю Санкт-Петербург в тройку лидеров не вошел и занял четвертое место после Казани (1985 рублей), Челябинска (1496 рублей) и Екатеринбурга (1023 рубля). По России средний платеж налогоплательщиков в этой категории составляет 827 рублей.

Что касается петербургских предпринимателей, то они обычно платят налоги каждый квартал. В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 6275 рублей - на семь процентов меньше, чем годом ранее. По этому показателю Северная столица занимает шестую строчку среди городов-миллионников. По стране средний платеж бизнесменов ФНС - 6092 рубля.

Кстати

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и НАО. 15 декабря президент РФ подписал соответствующий закон. Документ расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (налог на профессиональный доход) с четырех до 23 российских регионов.