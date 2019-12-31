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31.12.2019 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманске на месте судоремонтного завода построят новый микрорайон

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске могут построить новый микрорайон на месте судоремонтного предприятия. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года. По его словам, речь идет о создании "арктического кластера "Новый Мурманск".

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Для "Нового Мурманска" выбрана территория на берегу Кольского залива, неподалеку от атомного ледокола "Ленин", где сейчас располагается "почти не работающее" судоремонтное предприятие.

- Там появятся общественные пространства, которые позволят проводить разнообразные мероприятия, - рассказал глава региона. - Помимо них, мы планируем разместить там современные точки общепита. Следующий этап подразумевает строительство там современного жилья, отелей и офисов.

Проектирование "Нового Мурманска" уже началось, ведутся переговоры о финансировании проекта.

Ранее шла речь о размещении "Нового Мурманска" на западном берегу Кольского залива. Стоимость первоначального варианта проекта оценивалась в 60 миллиардов рублей. Там предполагалось построить конгресс-центр, научный кластер, офисные комплексы, торговый центр, выставочный зал, отели, спорткомплекс, зоны отдыха, набережную с пирсом для пассажирских судов и жилье для 25 тысяч человек. Также в рамках этого проекта обсуждалось строительство Арктического научно-образовательного центра со студенческим кампусом. Соединить эту территорию с городом, располагающимся на восточном берегу Кольского залива, предполагалось с помощью канатной дороги.

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