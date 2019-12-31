В петербургской синагоге устроили вечер джаз-review

В Петербурге с размахом отметили Хануку. Около тысячи зрителей пришли в Большую хоральную синагогу, чтобы послушать джаз.

У ханукального светильника, на месте, где обычно проходят богослужения, расставили пюпитры музыканты симфонического оркестра "Таврический" и заняли место у микрофона солисты: легенда петербургского джаза - Давид Голощёкин, джазист из нового поколения Вова Че Морале, вокалист Лев Эльгардт… Играли Дунаевского, Рознера, Гершвина, пели Утесова, сообщает пресс-служба оркестра "Таврический".

К слову, дать концерт с оркестром на этой площадке предложил сам главный дирижер оркестра "Таврический" - Михаил Голиков.

- Для многих удивительно, что в синагоге, в храме, возможны какие-то неакадемические, нестрогие вещи. Но в синагоге действительно можно шутить, устраивать костюмированные представления или играть музыку. Идея проводить концерты - не нова. В самом названии Большая хоральная синагога есть слово "хор". Те, кто был в синагоге, видели, что там есть балкон, с которого ещё до Революции пели хоры, а в самой синагоге играла музыка, эта традиция была утеряна на многие годы и возрождалась, - отметил представитель еврейской общины Петербурга и продюсер концерта Герман Мойжес.