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31.12.2019 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Раскопана древняя дорога на Ивангород и Нарву

Текст: Вера Черенева (Псков)
Крепость Ивангород Фото: pixabay.com Крепость Ивангород Фото: pixabay.com
Крепость Ивангород Фото: pixabay.com

В течение всего 2020 года в Пскове планируют вести уникальные раскопки на той территории рядом с Псковским кремлем, которая ранее археологами не была детально исследована.

В этом году работы начались, благодаря реконструкции улицы Леона Поземского. По закону, ей должны предшествовать археологические раскопки. Из-за аномально теплой погоды 2019 года археологи продлили полевой сезон. И сделали несколько открытий.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Как сообщил "РГ", начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, улица Званница (сейчас - Леона Поземского) вела в сторону Ивангорода и Нарвы. Исследователи догадывались, что улица Поземского может подарить значительное количество находок, но не думали, что их будет столько.

Одна из самых ценных находок - постройка XVIII из камня, ее нашли прямо под проезжей частью. Что было в этом здании, кто там жил, археологи не знают. Но сохранность дома очень хорошая и сейчас исследователи думают, как разместить здесь музейную экспозицию. К работе подключились архитекторы. Дело в том, что после завершения реконструкции улицы над ней снова начнут ходить машины. Соответственно сейчас ученые думают, как законсервировать хотя бы часть дома.

От ряда построек остались только следы фундаментов. По оценкам археологов, в Запсковье жил, что называется, средний класс. Постройки были капитальные, на несколько поколений. При раскопках были обнаружены импортные бусы, амфоры.

Также установлено, что люди жили здесь примерно с XI века. Но пока еще не выяснилось, относилась ли тогда эта территория к Пскову или считалась пригородом. Но в XII веке уже точно Запсковье считалось частью Пскова. Сейчас на улице сделаны три раскопа.

Один из них недавно подвергся нападению. Неизвестные лица проникли после завершения раскопок на территорию и вынесли несколько артефактов. Но самое страшное - черные копатели нарушили культурный слой.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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