Два старейших винодельческих предприятия Крыма выставлены на торги под занавес 2019 года. В первом квартале будущего года ожидается одно из самых знаковых событий в жизни отрасли - приватизация крупнейшего объединения "Массандра". Все это означает, что виноделие Крыма на пороге больших перемен.

В середине декабря стало известно о смене собственника акционированного госпредприятия Симферопольский винодельческий завод, размер уставного капитала которого оценивают в 350 миллионов рублей. Все 100 процентов его акций приобрела компания "Винторг" из Московской области. На этот объект претендовал еще один покупатель, предприятие "Агри", также из Подмосковья. В результате торгов винзавод ушел за 249,3 миллиона рублей. Симферопольский винодельческий завод, которому в этом году исполнилось 55 лет, известен как производитель марочного коньяка и граппы. В свое время завод стал вторым в СССР предприятием, начавшим выпускать отечественный коньяк, однако в последние годы он переживал не лучшие времена. Затем это предприятие вовсе пытались обанкротить с целью дальнейшей приватизации. Новым собственникам придется начинать с обновления материальной базы, так что реконструкция здесь неизбежна.

22 декабря на торги был выставлен еще один знаковый завод, "Крымвино", расположенный в селе Плодовом Бахчисарайского района. За его пакет акций боролись две петербургские компании. Стартовая цена лота, выставленного на торги минимуществом Крыма, составила 39,899 миллиона рублей. В итоге винодельческое предприятие купила компания "Южный проект", уже владеющая на полуострове 100 процентами акций завода шампанских вин "Новый свет". Сумма покупки составила 41,89 миллиона рублей.

По данным минимущества Крыма, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество предприятия "Крымвино", превышает девять гектаров. Площадь зданий и сооружений, находящихся в собственности предприятия, - около 12 тысяч квадратных метров. "Крымвино" стало правопреемником совхоза-завода "Плодовое", созданного в 60-х годах прошлого века несколькими близлежащими колхозами. Размер его уставного капитала - 165 миллионов рублей.

- Изношенность основных фондов этого предприятия - более 80 процентов, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин. - Мы понимаем, что винодельческий бизнес является особо конкурентным и финансово емким. В частности, модернизация этого предприятия требует не одного миллиона рублей, которых в бюджете просто нет.

Очевидно, что капитальная реконструкция с заменой всех основных фондов станет первым шагом инвестора этого завода.

Между тем флагман крымского виноделия объединение "Массандра", приватизация которого должна стать главным событием года для экономики региона, начал модернизацию, не дожидаясь торгов. Аукцион планировалось провести еще в этом году, но, учитывая огромный имущественный комплекс, который нужно инвентаризировать перед продажей, приватизацию отложили ориентировочно до первого квартала 2020 года. В октябре пока еще госпредприятие завершило самую масштабную за 125 лет своей истории модернизацию парка техники, закупив 167 единиц различного оборудования, от чешских тракторов до итальянских глубокорыхлителей и испанских измельчителей лозы. Все это обошлись в 220 миллионов рублей. Учитывая, что новая техника покупалась и годом ранее, капитализация предприятия и его стартовая стоимость вырастет. До конца года головной завод отгрузит покупателям 20 миллионов бутылок, увеличив, таким образом, продажи за год сразу на пять миллионов бутылок.

- Сегодня "Массандра" поставляет вино в Китай, Казахстан, Киргизию, Тайвань, Белоруссию, Луганскую и Донецкую народные республики, - рассказала генеральный директор ПАО "Массандра" Янина Павленко. - В следующем году мы расширим географию за счет двух стран.

Между тем сравнительно молодые предприятия отрасли также расширяют свое присутствие в Крыму. В 2020 году винодельческая компания Alma Valley (в Бахчисарайском районе) начнет строительство нового винзавода мощностью около 5,5 миллиона бутылок в год. Инвестиции составят 25 миллионов евро. Компания намерена привлечь заемные средства.

- Есть долгосрочная программа развития на пять лет: к 2023 году у нас будет более тысячи гектаров виноградников, - поделился планами генеральный директор компании Сергей Лебедев. - Расширение произойдет за счет земель, купленных в Севастопольской зоне.

Предприятие будет выпускать порядка 8,5 миллиона бутылок в год. Из них три миллиона будут изготавливать на действующем винзаводе. 2019 год компания завершает с ростом 45 процентов, который объясняется увеличением продаж и дополнительной дистрибуцией. Основные поставки приходятся на внутренний российский рынок. Пробные партии были отправлены в Китай, а в 2020 году Alma Valley выходит на рынок Белоруссии. Уходящий год стал первым в истории компании, когда она производила вино исключительно из собственного винограда, не закупая дополнительные партии у сторонних производителей.