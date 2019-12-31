Новости

Год театра в Москве завершится выступлением 25 театральных коллективов из России и Европы 11:34
Видео: поехал по встречке и тут же попался полиции 11:27
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк 11:26
Kia сертифицировала в России XCeed 11:13
МЧС предупредило о сильном снегопаде в Крыму 1 января 11:12
В 2020 году количество кибератак может вырасти в 10 раз 11:04
Минобороны начнет использовать портативные солнечные батареи 11:03
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом 11:03
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа 11:01
Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз 10:59
Россияне рассказали, что будут есть и пить в новогоднюю ночь 10:58
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений 10:46
"Убийца" Hyundai Creta заработал максимальную оценку в краш-тесте 10:30
В Кольцово сел неисправный самолет Новосибирск-Москва 10:10
В новогоднюю ночь москвичей ожидают короткие заряды снега 10:01
В Башкирии построят восемь вертолетных площадок 10:00
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма 10:00
Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний 09:56
Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае 09:52
В РФ в 2018 году зафиксировано наименьшее количество браков и разводов 09:48
31 декабря в Москве будет самое низкое атмосферное давление за неделю 09:46
На Урале бутлегеры добавляли в "коньяк" и "вино" антисептик для животных 09:36
Александр Бастрыкин поздравил коллег с наступающим праздником 09:30
В центре Москвы введен особый пропускной режим 09:20
СМИ: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 10:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выдержка "Массандры"

2020-й станет годом реконструкции крымских винзаводов и строительства новых предприятий
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 296(8054)
Два старейших винодельческих предприятия Крыма выставлены на торги под занавес 2019 года. В первом квартале будущего года ожидается одно из самых знаковых событий в жизни отрасли - приватизация крупнейшего объединения "Массандра". Все это означает, что виноделие Крыма на пороге больших перемен.
Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости

В середине декабря стало известно о смене собственника акционированного госпредприятия Симферопольский винодельческий завод, размер уставного капитала которого оценивают в 350 миллионов рублей. Все 100 процентов его акций приобрела компания "Винторг" из Московской области. На этот объект претендовал еще один покупатель, предприятие "Агри", также из Подмосковья. В результате торгов винзавод ушел за 249,3 миллиона рублей. Симферопольский винодельческий завод, которому в этом году исполнилось 55 лет, известен как производитель марочного коньяка и граппы. В свое время завод стал вторым в СССР предприятием, начавшим выпускать отечественный коньяк, однако в последние годы он переживал не лучшие времена. Затем это предприятие вовсе пытались обанкротить с целью дальнейшей приватизации. Новым собственникам придется начинать с обновления материальной базы, так что реконструкция здесь неизбежна.

Фото: Сергей Винник/РГ
Крымские производители оценили законопроект о виноделии

22 декабря на торги был выставлен еще один знаковый завод, "Крымвино", расположенный в селе Плодовом Бахчисарайского района. За его пакет акций боролись две петербургские компании. Стартовая цена лота, выставленного на торги минимуществом Крыма, составила 39,899 миллиона рублей. В итоге винодельческое предприятие купила компания "Южный проект", уже владеющая на полуострове 100 процентами акций завода шампанских вин "Новый свет". Сумма покупки составила 41,89 миллиона рублей.

По данным минимущества Крыма, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество предприятия "Крымвино", превышает девять гектаров. Площадь зданий и сооружений, находящихся в собственности предприятия, - около 12 тысяч квадратных метров. "Крымвино" стало правопреемником совхоза-завода "Плодовое", созданного в 60-х годах прошлого века несколькими близлежащими колхозами. Размер его уставного капитала - 165 миллионов рублей.

- Изношенность основных фондов этого предприятия - более 80 процентов, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин. - Мы понимаем, что винодельческий бизнес является особо конкурентным и финансово емким. В частности, модернизация этого предприятия требует не одного миллиона рублей, которых в бюджете просто нет.

Фото: ГУП РК "ПАО "Массандра"
В Крыму обсудили перспективы отечественного виноделия

Очевидно, что капитальная реконструкция с заменой всех основных фондов станет первым шагом инвестора этого завода.

Между тем флагман крымского виноделия объединение "Массандра", приватизация которого должна стать главным событием года для экономики региона, начал модернизацию, не дожидаясь торгов. Аукцион планировалось провести еще в этом году, но, учитывая огромный имущественный комплекс, который нужно инвентаризировать перед продажей, приватизацию отложили ориентировочно до первого квартала 2020 года. В октябре пока еще госпредприятие завершило самую масштабную за 125 лет своей истории модернизацию парка техники, закупив 167 единиц различного оборудования, от чешских тракторов до итальянских глубокорыхлителей и испанских измельчителей лозы. Все это обошлись в 220 миллионов рублей. Учитывая, что новая техника покупалась и годом ранее, капитализация предприятия и его стартовая стоимость вырастет. До конца года головной завод отгрузит покупателям 20 миллионов бутылок, увеличив, таким образом, продажи за год сразу на пять миллионов бутылок.

- Сегодня "Массандра" поставляет вино в Китай, Казахстан, Киргизию, Тайвань, Белоруссию, Луганскую и Донецкую народные республики, - рассказала генеральный директор ПАО "Массандра" Янина Павленко. - В следующем году мы расширим географию за счет двух стран.

Между тем сравнительно молодые предприятия отрасли также расширяют свое присутствие в Крыму. В 2020 году винодельческая компания Alma Valley (в Бахчисарайском районе) начнет строительство нового винзавода мощностью около 5,5 миллиона бутылок в год. Инвестиции составят 25 миллионов евро. Компания намерена привлечь заемные средства.

Фото: Сергей Винник/РГ
В Крыму приступят к импортозамещению саженцев винограда

- Есть долгосрочная программа развития на пять лет: к 2023 году у нас будет более тысячи гектаров виноградников, - поделился планами генеральный директор компании Сергей Лебедев. - Расширение произойдет за счет земель, купленных в Севастопольской зоне.

Предприятие будет выпускать порядка 8,5 миллиона бутылок в год. Из них три миллиона будут изготавливать на действующем винзаводе. 2019 год компания завершает с ростом 45 процентов, который объясняется увеличением продаж и дополнительной дистрибуцией. Основные поставки приходятся на внутренний российский рынок. Пробные партии были отправлены в Китай, а в 2020 году Alma Valley выходит на рынок Белоруссии. Уходящий год стал первым в истории компании, когда она производила вино исключительно из собственного винограда, не закупая дополнительные партии у сторонних производителей.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа
В МИД назвали главный сдерживающий фактор в отношениях РФ и США в 2020 году
В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею