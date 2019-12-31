Чего лишится Крым в случае запрета гостевых домов в жилом фонде?

Госсовет Крыма обратился в Государственную Думу РФ с просьбой отклонить федеральный проект о внесении изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Чуть раньше его представили в республиканский парламент федеральные коллеги. Предлагаемые поправки запрещают работу средств размещения всех видов (в том числе и гостевых домов, меблированных комнат) в жилом фонде.

Напомним, несколько месяцев назад изменениями в Жилищный кодекс уже был установлен запрет на предоставление в жилых помещениях гостиничных услуг. После чего некоторым владельцам гостевых домов, которые раньше назывались отелями, пришлось отказаться от дополнительных услуг для отдыхающих. Теперь существование этих объектов вообще под угрозой.

Группа депутатов Госдумы в середине ноября внесла в нижнюю палату парламента проект, согласно которому временное размещение постояльцев разрешается только в нежилом фонде. При этом далеко не все объекты, построенные на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, можно перевести из одной категории в другую - во многих прописаны сами хозяева. Таким образом, в случае принятия документа легализация отелей, расположенных в жилом секторе, станет нереальной, а этим вопросом сейчас как раз занимаются министерство курортов Крыма и Минэкономразвития РФ. Также окажутся в сложном положении предприниматели, которые официально предоставляют места в меблированных комнатах или квартиры для кратковременного проживания.

- Это нанесет большой урон всему гостиничному бизнесу, особенно в Крыму и Краснодарском крае, - считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Поправки к закону ведут к тому, что сдавать площадь в жилых домах смогут лишь физлица, а предпринимателям остаются только гостиницы.

Позиция бизнеса и крымских властей консолидирована.

- Принятие проекта приведет к "тенизации" значительной части рынка в курортных районах, - уверен глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Тех, кто сейчас зарегистрирован как ИП, таким образом мы тоже выдавим в "тень".

В Госсовете напоминают, что сдача комнат и номеров в частных домах в летний сезон на курортах сложилась исторически. Она является подспорьем для многих жителей небольших приморских поселков, которым сложно найти другой источник дохода. Более того, это поставит под угрозу курортный сезон и ударит по бюджету Крыма. Уменьшение количества объектов и снижение конкуренции ко всему прочему повысит цены, уверены эксперты.

- Ситуация негативно отразится на развитии туристической отрасли Крыма в целом, - волнуется министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. - Это потеря полумиллиарда рублей налогов ежегодно и, по самым скромным оценкам, около 16 тысяч рабочих мест. Кроме того, на пике сезона нам и сейчас не хватает номерного фонда, а закон лишит нас около 50 процентов номеров.

По официальным данным, в 2018 году республику посетили почти 6,8 миллиона туристов. Из них только 1,5 миллиона останавливались в коллективных средствах размещения, остальные выбирали гостевые дома, квартиры и комнаты. По информации минкурортов Крыма, в республике официально работает около 1,4 тысячи малых отелей и подобных им объектов. Еще около трех тысяч гостевых домов власти сейчас вынуждают легализоваться.

Депутаты госдумы от РК, крымские парламентарии, представители министерства курортов и туризма региона, а также отельеры считают, что нужно не устанавливать полный запрет на предоставление в жилых помещениях услуг, а законодательно урегулировать их. Сделать так, чтобы обслуживание в гостевых домах было качественным.

"Запрет затронет социальные и экономические интересы очень многих регионов страны. Подтверждая важность законодательного регулирования предоставления услуг в жилых помещениях, считаем необходимым искать пути совершенствования федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в части предоставления качественных и безопасных услуг, а не устанавливать запрет на их предоставление", - подчеркивается в обращении, направленном депутатами крымского парламента на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Крымчане надеются, что вместе с коллегами из других туристических регионов смогут убедить федеральных законодателей не принимать законопроект в таком виде, а также попытаются предложить такие поправки, которые устроят всех.

Комментарий

Константин Бахарев, депутат Госдумы РФ от Крыма, заместитель председателя комитета по финансовому рынку:

- Если законопроект пройдет в предлагаемом варианте, то гостей не смогут принимать владельцы усадеб и фермерских хозяйств, а наша законодательная работа, направленная на развитие в стране сельского и зеленого туризма, потеряет смысл. Последствия будут негативными и для тех, кто сегодня кормится с этих услуг, и для тех, кто путешествует. Большая часть туристов в Крыму останавливается не в гостиницах, а в частном секторе. Не все могут себе позволить жить в четырехзвездочных отелях. Самый массовый сегмент - это "бюджетные" туристы. Поэтому мы должны думать не только о правовых последствиях, но также об экономических и социальных. Мы обсудим это с коллегами в Госдуме. Нужно с учетом крымской специфики подготовить поправки, которые позволили бы инициаторам законопроекта, с одной стороны, достичь их цели - устранить противоречия в законодательстве, а с другой - сделать так, чтобы не пострадали люди.