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31.12.2019 11:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хватит мест не всем

Чего лишится Крым в случае запрета гостевых домов в жилом фонде?
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 296(8054)

Госсовет Крыма обратился в Государственную Думу РФ с просьбой отклонить федеральный проект о внесении изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Чуть раньше его представили в республиканский парламент федеральные коллеги. Предлагаемые поправки запрещают работу средств размещения всех видов (в том числе и гостевых домов, меблированных комнат) в жилом фонде.

Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Напомним, несколько месяцев назад изменениями в Жилищный кодекс уже был установлен запрет на предоставление в жилых помещениях гостиничных услуг. После чего некоторым владельцам гостевых домов, которые раньше назывались отелями, пришлось отказаться от дополнительных услуг для отдыхающих. Теперь существование этих объектов вообще под угрозой.

Фото: Пресс-служба "Управляющей компании инфраструктурных проектов"
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Группа депутатов Госдумы в середине ноября внесла в нижнюю палату парламента проект, согласно которому временное размещение постояльцев разрешается только в нежилом фонде. При этом далеко не все объекты, построенные на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, можно перевести из одной категории в другую - во многих прописаны сами хозяева. Таким образом, в случае принятия документа легализация отелей, расположенных в жилом секторе, станет нереальной, а этим вопросом сейчас как раз занимаются министерство курортов Крыма и Минэкономразвития РФ. Также окажутся в сложном положении предприниматели, которые официально предоставляют места в меблированных комнатах или квартиры для кратковременного проживания.

- Это нанесет большой урон всему гостиничному бизнесу, особенно в Крыму и Краснодарском крае, - считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Поправки к закону ведут к тому, что сдавать площадь в жилых домах смогут лишь физлица, а предпринимателям остаются только гостиницы.

Позиция бизнеса и крымских властей консолидирована.

- Принятие проекта приведет к "тенизации" значительной части рынка в курортных районах, - уверен глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Тех, кто сейчас зарегистрирован как ИП, таким образом мы тоже выдавим в "тень".

Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
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В Госсовете напоминают, что сдача комнат и номеров в частных домах в летний сезон на курортах сложилась исторически. Она является подспорьем для многих жителей небольших приморских поселков, которым сложно найти другой источник дохода. Более того, это поставит под угрозу курортный сезон и ударит по бюджету Крыма. Уменьшение количества объектов и снижение конкуренции ко всему прочему повысит цены, уверены эксперты.

- Ситуация негативно отразится на развитии туристической отрасли Крыма в целом, - волнуется министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. - Это потеря полумиллиарда рублей налогов ежегодно и, по самым скромным оценкам, около 16 тысяч рабочих мест. Кроме того, на пике сезона нам и сейчас не хватает номерного фонда, а закон лишит нас около 50 процентов номеров.

По официальным данным, в 2018 году республику посетили почти 6,8 миллиона туристов. Из них только 1,5 миллиона останавливались в коллективных средствах размещения, остальные выбирали гостевые дома, квартиры и комнаты. По информации минкурортов Крыма, в республике официально работает около 1,4 тысячи малых отелей и подобных им объектов. Еще около трех тысяч гостевых домов власти сейчас вынуждают легализоваться.

Депутаты госдумы от РК, крымские парламентарии, представители министерства курортов и туризма региона, а также отельеры считают, что нужно не устанавливать полный запрет на предоставление в жилых помещениях услуг, а законодательно урегулировать их. Сделать так, чтобы обслуживание в гостевых домах было качественным.

Фото: Илья Изотов/РГ
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"Запрет затронет социальные и экономические интересы очень многих регионов страны. Подтверждая важность законодательного регулирования предоставления услуг в жилых помещениях, считаем необходимым искать пути совершенствования федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в части предоставления качественных и безопасных услуг, а не устанавливать запрет на их предоставление", - подчеркивается в обращении, направленном депутатами крымского парламента на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Крымчане надеются, что вместе с коллегами из других туристических регионов смогут убедить федеральных законодателей не принимать законопроект в таком виде, а также попытаются предложить такие поправки, которые устроят всех.

Комментарий

Константин Бахарев, депутат Госдумы РФ от Крыма, заместитель председателя комитета по финансовому рынку:

- Если законопроект пройдет в предлагаемом варианте, то гостей не смогут принимать владельцы усадеб и фермерских хозяйств, а наша законодательная работа, направленная на развитие в стране сельского и зеленого туризма, потеряет смысл. Последствия будут негативными и для тех, кто сегодня кормится с этих услуг, и для тех, кто путешествует. Большая часть туристов в Крыму останавливается не в гостиницах, а в частном секторе. Не все могут себе позволить жить в четырехзвездочных отелях. Самый массовый сегмент - это "бюджетные" туристы. Поэтому мы должны думать не только о правовых последствиях, но также об экономических и социальных. Мы обсудим это с коллегами в Госдуме. Нужно с учетом крымской специфики подготовить поправки, которые позволили бы инициаторам законопроекта, с одной стороны, достичь их цели - устранить противоречия в законодательстве, а с другой - сделать так, чтобы не пострадали люди.

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