В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

В Хостинском районе Сочи, на улице Шоссейной, сегодня произошел пожар в одноэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация поступила в 15.49 на пульт диспетчера "01". Установлено, что возгорание произошло на площади 300 квадратных метров.

В тушении задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава.

В 16.27 пожар удалось локализовать, а в 16.40 ликвидировать открытое горение.

Из-за инцидента пришлось эвакуировать девять человек. Предварительно погибших и пострадавших нет.