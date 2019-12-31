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31.12.2019 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

Текст: Ирина Белова

В Хостинском районе Сочи, на улице Шоссейной, сегодня произошел пожар в одноэтажном доме.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация поступила в 15.49 на пульт диспетчера "01". Установлено, что возгорание произошло на площади 300 квадратных метров.

В тушении задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава.

В 16.27 пожар удалось локализовать, а в 16.40 ликвидировать открытое горение.

Из-за инцидента пришлось эвакуировать девять человек. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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