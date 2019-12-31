Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение 16:09
Видео: "обочечник" на Land Rover врезался в столб 16:03
Испытания САУ "Коалиция-СВ" показали на видео 16:02
Volkswagen Arteon прошел сертификацию в России 16:01
В лондонской галерее совершено нападение на картину Пикассо 15:58
В петербургской синагоге устроили вечер джаз-review 15:50
На Кубани три человека погибли в лобовом столкновении машин 15:31
Роспотребнадзор предупредил об угрозе заболеть пневмонией при поездке в Китай 15:17
Песков заявил о продолжении диалога Москва-Минск по газу 15:11
В МЧС предупредили об опасности нахождения на тонком льду 15:00
Полиция США применила электрошокер против 70-летней бабушки в ее юбилей 14:55
Как будет работать московский транспорт в новогоднюю ночь 14:47
Предъявлены обвинения экс-прокурору одного из районов Владикавказа 14:41
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года 14:33
"Союзмультфильм" опубликовал новогоднюю серию "Простоквашина" 14:30
Посол США эвакуирован из Багдада после попытки штурма посольства 14:28
На Кубани для пеших туристов открыли Гуамское ущелье 14:27
В Симферополе в январе откроется первая часть СК "Крым-спорт" 14:25
МЧС РФ максимально усилило готовность своих оперативных подразделений 14:18
ФИФА планирует изменить правила определения офсайда 14:17
Бывший канцлер Германии осудил санкции против "Северного потока-2" 14:07
Электромобиль Mazda выйдет в продажу летом 14:06
Зачем Дед Мороз в Гродно вплавь пересек Неман 13:57
Частные медучреждения начнут привлекать для помощи гражданам старше 65 лет 13:50
В крупных городах Европы объявили войну новогодней пиротехнике 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
31.12.2019 15:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спорный кредит

Фонд защиты вкладчиков Крыма через суд добивается ареста недвижимости предпринимателей
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 296(8054)
Фонд защиты вкладчиков подал 37 судебных исков к крымским предприятиям - юрлицам, которые были должниками украинских банков, о взыскании денег и обращении взыскания на недвижимое имущество. Судиться с ведомством вынуждены и те, кто уже давно погасил кредиты. Почему так происходит, выяснил корреспондент "РГ".

Согласно федеральному закону, крымчанам, имевшим кредиты в украинских банках, работавших в Крыму и Севастополе, списываются долги, не превышающие на 18 марта 2014 года пяти миллионов рублей. Это касается только физических лиц. Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), чтобы возместить затраты крымчанами, обратился в суд с иском о взыскании денег с украинских финучреждений, а также с требованием наложить арест на движимое и недвижимое имущество крымских предприятий, имевших кредиты в украинских банках до 2014 года. По решению суда на их имущество наложен арест.

Фото: Илья Изотов/РГ
Крымчанка через суд добилась компенсации у Фонда защиты вкладчиков

Координатор крымского правозащитного комитета "Дело чести", эксперт по интеграционным процессам Виктория Жуковская считает, что поскольку украинские банки информацию о должниках-юрлицах фонду не передавали и не требовали с них возврата денег, то истек срок исковой давности и предприниматели платить никому не должны. А наложение ареста на их имущество мешает бизнесу развиваться.

Фонд защиты вкладчиков обратился в Арбитражный суд Крыма с иском к фермерскому хозяйству о взыскании задолженности в размере 22,8 миллиона рублей и обращении взыскания на недвижимое имущество общей площадью три тысячи квадратных метров, заложенное по ипотечному договору в 2012 году. На это имущество был наложен арест.

- Невозможность распоряжаться своей недвижимостью - это упущенная выгода для бизнеса. К тому же, если имущество под арестом, предприниматель не может взять под него кредит в банке и купить необходимую сельхозтехнику, - поясняет Виктория Жуковская.

Почему у крымского бизнеса востребованы микрозаймы

Бывает и другая ситуация: юрлица - заемщики украинских банков еще до 2014 года выплатили все кредиты, но их имущество тоже оказалось под арестом.

Предприниматель, член Общественной палаты Крыма Александр Аматуни погасил кредиты еще в 2007 году. Но на его имущество был наложен арест, и он через суд был вынужден доказывать, что не является должником. Несколько лет назад такое случалось сплошь и рядом. В фонде объясняли это тем, что в переходный период по запросам судебных приставов и нотариусов предоставлялась некорректная информация.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Крыму бизнес-леди начали получать специальные микрозаймы

Но предпринимателям от этого не легче. Им приходится ехать за справками на Украину, что для многих невозможно, или решать вопрос в суде.

- Сказать, что что-то изменилось с 2015 года, нельзя. Предприниматели продолжают ходить по кругу, и эта ситуация тормозит бизнес, - говорит Александр Аматуни.

Справка "РГ"

АНО "Фонд защиты вкладчиков" создан 8 апреля 2014 года в соответствии с федеральным законом "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя". С апреля 2014 года по декабрь 2017-го фонд выплачивал компенсацию крымчанам, у которых сумма вкладов не превышала 700 тысяч рублей. На эти цели было выделено около 29 миллиардов рублей, компенсацию получили более 220 тысяч человек. Сейчас выплаты получают те вкладчики, сбережения которых превысили 700 тысяч рублей.

Экономика Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Медведев назвал необходимым компромиссом договор с Украиной по транзиту газа
Сборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккею