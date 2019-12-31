Фонд защиты вкладчиков подал 37 судебных исков к крымским предприятиям - юрлицам, которые были должниками украинских банков, о взыскании денег и обращении взыскания на недвижимое имущество. Судиться с ведомством вынуждены и те, кто уже давно погасил кредиты. Почему так происходит, выяснил корреспондент "РГ".

Согласно федеральному закону, крымчанам, имевшим кредиты в украинских банках, работавших в Крыму и Севастополе, списываются долги, не превышающие на 18 марта 2014 года пяти миллионов рублей. Это касается только физических лиц. Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), чтобы возместить затраты крымчанами, обратился в суд с иском о взыскании денег с украинских финучреждений, а также с требованием наложить арест на движимое и недвижимое имущество крымских предприятий, имевших кредиты в украинских банках до 2014 года. По решению суда на их имущество наложен арест.

Координатор крымского правозащитного комитета "Дело чести", эксперт по интеграционным процессам Виктория Жуковская считает, что поскольку украинские банки информацию о должниках-юрлицах фонду не передавали и не требовали с них возврата денег, то истек срок исковой давности и предприниматели платить никому не должны. А наложение ареста на их имущество мешает бизнесу развиваться.

Фонд защиты вкладчиков обратился в Арбитражный суд Крыма с иском к фермерскому хозяйству о взыскании задолженности в размере 22,8 миллиона рублей и обращении взыскания на недвижимое имущество общей площадью три тысячи квадратных метров, заложенное по ипотечному договору в 2012 году. На это имущество был наложен арест.

- Невозможность распоряжаться своей недвижимостью - это упущенная выгода для бизнеса. К тому же, если имущество под арестом, предприниматель не может взять под него кредит в банке и купить необходимую сельхозтехнику, - поясняет Виктория Жуковская.

Бывает и другая ситуация: юрлица - заемщики украинских банков еще до 2014 года выплатили все кредиты, но их имущество тоже оказалось под арестом.

Предприниматель, член Общественной палаты Крыма Александр Аматуни погасил кредиты еще в 2007 году. Но на его имущество был наложен арест, и он через суд был вынужден доказывать, что не является должником. Несколько лет назад такое случалось сплошь и рядом. В фонде объясняли это тем, что в переходный период по запросам судебных приставов и нотариусов предоставлялась некорректная информация.

Но предпринимателям от этого не легче. Им приходится ехать за справками на Украину, что для многих невозможно, или решать вопрос в суде.

- Сказать, что что-то изменилось с 2015 года, нельзя. Предприниматели продолжают ходить по кругу, и эта ситуация тормозит бизнес, - говорит Александр Аматуни.

Справка "РГ"

АНО "Фонд защиты вкладчиков" создан 8 апреля 2014 года в соответствии с федеральным законом "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя". С апреля 2014 года по декабрь 2017-го фонд выплачивал компенсацию крымчанам, у которых сумма вкладов не превышала 700 тысяч рублей. На эти цели было выделено около 29 миллиардов рублей, компенсацию получили более 220 тысяч человек. Сейчас выплаты получают те вкладчики, сбережения которых превысили 700 тысяч рублей.