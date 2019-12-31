Как будет работать региональное телевидение и радио в следующем году, меняются ли предпочтения зрителей и слушателей, каков портрет потребителя контента, который создает современная телерадиокомпания? Об этом и о многом другом рассказал генеральный директор "Дон-ТР" Вячеслав Ковалев.

Вячеслав Тимофеевич, в чем особенности регионального телерадиовещания?

Вячеслав Ковалев: Сегодня работает первый мультиплекс телевидения и радио. Каждый имеет возможность нажать одну из 20 кнопок и посмотреть любой федеральный канал. У многих есть спутниковые антенны, а это еще сотни каналов. Но мы живем на юге России, в Ростовской области, конечно, нас интересует то, что происходит рядом с нами, потому что это самым непосредственным образом влияет на нашу жизнь. Местные новости должны освещаться обязательно, необходимо, чтобы люди владели информацией о ситуации в регионе. В этом и состоит задача "Дон-ТР" - донести объективную информацию о самых разных событиях до максимального количества людей. Телезрители и радиослушатели, с которыми у нас есть обратная связь через всевозможные электронные площадки компании, в чем-то с нами соглашаются, а в чем-то спорят, но, самое главное, они нас видят и слышат, а мы даем им пищу для размышлений.

Меняются ли предпочтения телезрителей и радиослушателей?

Вячеслав Ковалев: Сейчас в эфире различных каналов очень много негатива, и люди устали от этого. Включив телевизор или радиоприемник, они хотят узнать о том, что произошло. Вопрос в том, как подать информацию. Редакторам надо выбрать наиболее значимую. Всегда есть масса положительных событий, достижений, культурных и научных свершений. Нельзя обходить их стороной в погоне за какими-то сиюминутными новостями, нередко несущими негативную окраску. Приведу пример. Уходящий год был объявлен Годом театра, и это дало настоящий толчок культурной жизни регионов. В Ростове-на-Дону на гастролях побывали многие творческие коллективы из разных субъектов, а наши труппы показали свои постановки всему Кавказу. Артисты Ростовского музыкального театра продемонстрировали мастерство на Исторической сцене Большого театра. Актеры Молодежного театра добрались до Сахалина, где зрители аплодировали им стоя. Мы с удовольствием рассказываем о таких событиях, и я абсолютно уверен, что наши зрители с не меньшим удовольствием смотрят передачи на эту тему. Вот еще один пример. Недавно мы освещали прохождение первого поезда по Крымскому мосту. Все видели, как проходил первый состав, но не все знают, что передачу сигнала с места событий вели специалисты спутниковой станции "Дон-ТР". Это и есть настоящая оперативность и мастерство.

Самое главное для нас - это, конечно, информационный жанр. Мы создаем 13 выпусков новостей в день на телеканалах. Кроме того, на трех радиоканалах ежедневно делаем 21 информационный выпуск. А еще у нас есть тематическое вещание. Какими-то выпусками я доволен, а какими-то нет. Зачастую мы не могли проводить в студии съемки программ прямого эфира в связи с реконструкцией. Дело в том, что весь 2019 год прошел в сложной работе по переоснащению технологического комплекса компании. Это большой новый объект, который позволит работать в формате HD, то есть передавать видеосигнал с высокой четкостью. Наши телезрители увидят такие передачи уже в начале следующего года. Также мы планируем расширение программного тематического продукта.

Как вы поддерживаете контакт с молодой аудиторией?

Вячеслав Ковалев: Сегодня молодые люди, я бы сказал, живут в интернете, они считают, что сведений, которые можно за короткое время почерпнуть с нескольких сайтов, им более чем достаточно для понимания ситуации. Но четкую информацию, причем абсолютно достоверную, даем именно мы, приглашая специалистов и лучших экспертов. Непроверенные данные не должны проходить в эфир. Тут важен внутренний редактор, который помогает в работе каждому профессиональному журналисту.

В этом году ГТРК "Дон-ТР" подписала соглашение о сотрудничестве с образовательными учреждениями региона. Ребята с 8 по 11-й класс в наших студиях знакомятся с разными профессиями, постигают основы журналистики, операторского мастерства и режиссуры, осваивают компьютерный монтаж. Когда мы проводили первые встречи со школьниками, обнаружили, что они уже очень много знают, а у нас дети получают возможность применить свои знания. Студенты факультета журналистики и массовых коммуникаций ЮФУ также будут проходить практику непосредственно на базе потенциального работодателя. Таким образом, ГТРК внедряется в образовательный процесс университета. Сотрудничество с ЮФУ призвано сделать практическую подготовку частью учебного процесса. Наша компания оснащена самым современным оборудованием для телерадиопроизводства, и студенты смогут с ним познакомиться. Теперь мы стали ближе к молодежи и лучше понимаем, чем она интересуется.

Каков портрет вашего зрителя?

Вячеслав Ковалев: 60 процентов наших зрителей - женщины, средний возраст которых 55 лет. Прежде всего, это люди, активно интересующиеся происходящим, с четкой гражданской позицией. Мы не показываем мыльных опер и не муссируем слухи, которые можно поймать на лавочке или в интернете. В чем-то наши зрители могут с нами соглашаться, а в чем-то нет, но то, что им с нами интересно, мы видим по обратной связи. Радиослушатели - это отдельная категория. Если раньше радиоточка была у каждого на кухне, то сейчас радио слушают в основном в автомобиле, и мы должны учитывать это в своей работе. В нынешнем году в области была очень серьезно расширена сеть FM-передатчиков. Теперь наши FM-частоты принимают в самых отдаленных уголках региона. Но время идет вперед, и в ближайшем будущем появятся приемники, которые позволяют при перемещении по городам и районам области не перестраивать частоту. Сейчас эту задачу решают российские специалисты - разработчики современных радиокоммуникационных систем.

Работники телевидения, радио и сайта "Дон-ТР" будут по-прежнему делать все, чтобы сохранить внимание и уважение к достоверной информации. В прошлом году мы смогли осветить самые значимые и интересные события региона. В наступающем предстоит еще много трудовых будней и, я надеюсь, замечательных свершений. Я хотел бы, чтобы у людей, живущих активной жизнью, сохранился вкус, прежде всего, к объективной информации, чтобы они уважали себя, свою страну и донскую землю. И, конечно, всем пожелаю здоровья и мирного неба!

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