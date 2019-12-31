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31.12.2019 10:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отгул или прогул

Как на юге восприняли идею сделать 31 декабря выходным
Текст: Сергей Винник, Наталья Коротченко, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 296(8054)
В нескольких южнороссийских регионах 31 декабря официально сделали выходным днем. В Волгоградской области постановление исполнительной власти носит обязательный характер только для государственных учреждений и предприятий. А вот для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и местного самоуправления оно может быть лишь рекомендацией. Как объяснили в пресс-службе администрации региона, такое решение принято, чтобы создать комфортные условия жителям для подготовки к празднованию Нового года и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Но у работодателей, да и самих работников, эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, на деятельности агропредприятий, где необходимо ежедневно ухаживать за животными, этот перенос никак не отразится.

- Будет ли 31 декабря рабочим или нерабочим днем, для аграриев ничего не изменится, - считает Анатолий Корнийчук, директор агрофирмы "Обрий" из Джанкойского района. - Если животных нужно кормить каждый день, то это делают независимо от того, красный это день календаря или будний.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В круглосуточном режиме будут работать, несмотря на поправки в календаре, и производители хлебобулочных и молочных продуктов.

- Предприятие работает круглосуточно, поэтому мы в любом случае будем работать 31 декабря и 1 января, - рассказал Андрей Венжега, генеральный директор ГУП РК "Крымхлеб". - Хлеб - это продукт, который люди едят каждый день, а в праздничные дни спрос на него еще больше возрастает. Поэтому остановка работы даже на время - не для нас.

31 декабря останется рабочим и для промышленных предприятий с непрерывным циклом производства.

- У нас литейное металлургическое производство, и есть обязательства перед поставщиками нашей продукции в разных регионах, - говорит Александр Баталин, председатель правления завода "Фиолент". - Поэтому для части коллектива будут новогодние каникулы, как и во всей стране, а часть специалистов, занятых на выполнении заказов и отгрузке готовой продукции, будут работать. Естественно, за выход в праздничные дни они получат двойную плату или отгулы.

В торговле объявлению предновогоднего дня нерабочим очень рады, хоть рядовым продавцам и придется работать, вместо того чтобы нарезать салаты.

Фото: iStock
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- Это благотворно скажется на экономике и на гражданах, - считает Сергей Макеев, президент Ассоциации содействия торговле Крыма. - Когда 31 декабря было сокращенным рабочим днем, люди вынуждены были отрываться от семьи, от приятных новогодних хлопот. Выходной же 31 декабря - это внимание к проблемам людей.

В Астраханской области идею в основном восприняли с позитивом, во многих компаниях и так планировали сделать этот день выходным.

- Как работодатель, я и так все предыдущие годы отпускал сотрудников 31 декабря, потому что никакой продуктивности в этот день ожидать не приходится. У всех в голове лишь предпраздничные хлопоты, - говорит генеральный директор ИТ-компании WireGeo Константин Артемьев. - Теперь же я смогу это делать на законном основании, но при этом получу еще один рабочий день, благодаря переносу на субботу.

Работникам же астраханского селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" повезло еще больше.

- Мы решили отпустить сотрудников еще и 30 декабря. Взамен отработали семидневку: субботу и воскресенье до обеда, - делится опытом директор Артем Соколов. - И партнерам из других регионов, где 31 декабря не объявлен выходным, это Краснодар, Ростов, сообщили, что мы отдыхаем. Но, как директор, я, конечно, буду в эти дни на связи, чтобы в случае чего оперативно решать вопросы.

Но не все настроены так позитивно.

- А я хотела бы оставить все как раньше, - сетует сотрудница государственного бюджетного учреждения Мария Мироненко. - 31 декабря и так никто сильно не напрягался, и отпускали пораньше, а теперь в субботу вставай, накручивайся, красься и иди на работу. Мне же как раз суббота и была нужна: за подарками сбегать, продукты купить. А теперь я 31-го за этим всем пойду, вместо того чтобы приводить себя в порядок и готовить новогодний ужин.

Прямая речь

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:

- Очевидно, что 31 декабря уже предновогодняя позитивная "повестка дня". И практически везде, кроме, пожалуй, предприятий с непрерывным производством, это почти нерабочий день, день корпоративных поздравлений и шампанского. Но раз это праздник семейный, значит, и подготовка к нему должна быть семейной. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31 декабря официально был выходным. И опыт этого года показал: власти во многих регионах приняли такое решение, а бизнесмены их поддержали. Поэтому на следующий год мы должны это предусмотреть. Но при этом общее количество выходных дней нужно оставить прежним.

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