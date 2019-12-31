На Кубани для пеших туристов открыли Гуамское ущелье

Гуамское ущелье, расположенное в Апшеронском районе Краснодарского края, в период новогодних праздников можно посетить бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, оно открыто для пеших туристов до 10 января (до 11.30).

- Для удобства отдыхающих, которые предпочитают вечерние прогулки, вся пешая трасса ущелья дополнительно освещена фонарями, – сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского населения Кубани.

В обычные дни здесь по узкоколейной дороге ездит паровоз, на котором и можно посмотреть все красоты ущелья. Но с 30 января его движение приостановили. Таким образом большее количество гостей смогут посетить природную достопримечательность. Для организованных групп работает гид, который знакомит туристов с историей возникновения ущелья и подробно рассказывает о его достопримечательностях.

На входе в ущелье посетители могут также прокатиться на троллее и полазить на скалодроме.