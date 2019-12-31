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31.12.2019 09:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прибыль в кубе

Ростовская область становится логистическим центром юга России
Текст: Андрей Кириленко
Российская газета - Экономика Юга России № 296(8054)
В Ростове-на-Дону начал работу складской терминал класса "А" общей площадью почти семь квадратных километров. Это уже третий крупный объект, открывшийся в регионе в 2019 году. Как отметил замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, в "Стратегии-2030" логистика стала одной из самых перспективных отраслей региона, который "намерен извлечь максимум прибыли из своего географического положения". Такие комплексы значительно сокращают издержки и увеличивают прибыльность местного бизнеса, в итоге растет инвестиционная привлекательность региона.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как отмечают многие отраслевые эксперты, Ростовская область удачно лежит на пересечении транспортных потоков с севера на юг (условно, из Москвы к южным морям) и с запада на восток (из Азии в Европу). Сразу три города - Ростов, Азов и Таганрог - связывают воедино морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, они являются идеальными площадками для строительства экспортной инфраструктуры. Недаром на инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года главной идеей Ростовской области стали инвестпроекты, нацеленные на увеличение мощностей донских портов и рост экспорта.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Согласно планам правительства, экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году должен вырасти в два раза. И конечно, в основном через южные порты. Добиться повышения производства можно. Главный риск при выполнении этой задачи, ее "бутылочное горлышко" и слабое место - это портовая инфраструктура, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - У Кубани есть преимущество - возможность расширения глубоководных портов. Однако там изначально не очень удачно построены подходящие пути к берегам, что затрудняет быстрое развитие инфраструктуры в дальнейшем. Так что Ростов действительно мог бы занять здесь доминирующее положение.

По словам эксперта, в Торгово-промышленной палате Ростовской области уже обсуждалось несколько проектов строительства вдоль реки Дон небольших перерабатывающих предприятий и причальных стенок, чтобы крупнейшие покупатели российского зерна (в частности, Турция) открывали здесь свои компании, перерабатывали бы сырье внутри нашей страны, вывозя к себе уже готовую продукцию или хотя бы зерновые полуфабрикаты (отруби, муку и так далее). По его мнению, такие проекты позволили бы Ростовской области создать свою привлекательную модель экспорта. "Обсуждалось несколько проектов. Сейчас они заморожены, но, думаю, в ближайшем к ним вернутся", - резюмирует эксперт.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Между тем инвесторы пока активно реализуют "сухопутные" проекты, вкладывая средства в строительство логистических комплексов. Один из них буквально под занавес уходящего года открыло на левом берегу Дона Северо-Кавказское логистическое предприятие (СКЛП). В хаб было инвестировано более 344 миллионов рублей. Еще один крупный региональный склад открыла в 2019 компания "Яндекс. Маркет", инвестировав в проект полмиллиарда рублей. Только в сентябре здесь обработали 30 тысяч грузов.

"При этом компания продолжает инвестировать в логистику, маркетинг и привлечение клиентов. Она планирует удвоить складские мощности и довести инвестиции в регион на первом этапе как минимум до миллиарда рублей", - отмечал ранее гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

В сентябре под Ростовом запустили в эксплуатацию крупнейший складской комплекс французского холдинга "FM Logistic Восток" общей площадью 36 тысяч квадратных метров и инвестициями 2,5 миллиарда рублей. Локализация была выбрана очень удачно, рядом с международным аэропортом Платов. Открытие этих крупных логистических комплексов должно повысить конкурентоспособность Ростовской области, упростить выход на крупные зарубежные рынки и стимулировать бизнес.

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