Прогноз-2020: Бензин в Крыму подешевеет на 80 копеек

Бензин в Крыму подешевеет на 80 копеек за литр. Снизятся цены и другие товары. А турпоток увеличится на 20 процентов. Такие прогнозы дают специалисты, оценивая эффективность для экономики полуострова завершение строительства Крымского моста.

Накануне Нового года поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь начали регулярно курсировать между полуостровом и материком. До начала нового курортного сезона они будут курсировать через сутки. А потом - снова ежедневно.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, прорабатывается семь новых железнодорожных направлений в Крым, в том числе компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс" собирается наладить регулярное сообщение между Крымом и Мурманском, Екатеринбургом, Кисловодском, Брянском и Смоленском.

В свою очередь, министр транспорта РК Сергей Карпов заявил о намерении предложить руководству Краснодарского края наладить железнодорожное сообщение между городами полуострова, Анапой и Краснодаром. Это помогло бы развитию внутреннего туризма и позволило бы жителям двух регионов чаще отправляться в туры выходного дня.

"Нас все время спрашивают, как ездить в Краснодар, - рассказал Карпов. - Это практически ближайший от республики город-миллионник. Поэтому соединить его сообщением с Крымом достаточно интересно. Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток, насколько это будет экономически целесообразно. Предложения о возможности запуска к лету такого сообщения по железной дороге направлены коллегам в соседний регион. Также возможен запуск по Крымскому мосту пригородного сообщения между Керчью и Анапой, а если будет потребность и Феодосией".

Глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прогнозирует, что уже в 2020 году железнодорожный транспорт перевезет в Крым 15 миллионов пассажиров, в том числе жителей полуострова, и около 13 миллионов тонн грузов. По приблизительным подсчетам, запуск железнодорожного движения на полуострове увеличит турпоток в регион на 20 процентов. Такой же рост прогнозирует и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. К тому же на лето будет запущен дополнительный поезд Москва-Севастополь.

"Наша "стальная магистраль" повысит транспортную доступность полуострова, позволит вывести логистические и курортные возможности региона на качественно новый уровень, придаст новый импульс экономике Крыма, сделает поездки удобными и приятными, - считает председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. - К курортному сезону 2020 года планируется увеличить количество поездов и направлений".

"Город также возлагает большие надежды на запуск грузовых железнодорожных составов по Крымскому мосту с июля 2020 года, - сказал Развожаев. - Для Севастополя это очень важно, мы связываем с началом грузовых перевозок по железной дороге оживление работы нашего морского порта и уже начали к этому готовиться. Это серьезный экономический стимул".

Как надеются крымчане, интеграция полуострова в транспортную и логистическую сеть России поможет сдерживать цены. По мнению генерального директора крупнейшей сети АЗС на полуострове Сергея Бейма, после запуска грузовых поездов по мосту с 1 июня 2020 года цена литра бензина должна снизиться в среднем на 80 копеек. Такой же прогноз касается цен на другие товары.

"Безусловно, открытие железнодорожного сообщения через мост повлияет на динамику цен в сторону снижения, - считает заместитель министра промышленной политики РК Ян Латышев. - Правда, не стоит ожидать мгновенного снижения цен. Скорее, мы готовы говорить о влиянии этого фактора на развитие конкуренции, а за счет ее усиления должны снижаться цены на все группы товаров - продовольственных, непродовольственных и строительных материалов".