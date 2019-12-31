В уходящем году жители Ростова-на-Дону не скупились на новогодние подарки. Согласно данным портала Superjob, в среднем они намеревались потратить 14,4 тысячи рублей. С этим показателем донская столица занимает четвертое место среди российских городов-миллионников.

Россияне планировали оставить в магазинах перед Новым годом в среднем 13,5 тысячи рублей. Больше всех - москвичи, 16,5 тысяч рублей, меньше всех - жители Казани, всего 10 тысяч рублей. При этом бюджет на подарки у мужчин больше, чем у женщин на 40 процентов, а его размер напрямую зависит от дохода.

В среднем 16,2 тысячи рублей не пожалели опрошенные, зарабатывающие более 80 тысяч рублей в месяц, 10 тысяч рублей - россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей. В большинстве случаев россияне покупали подарки для семьи - 74 процента. Для любимых - 38 процентов опрошенных, для друзей - 24 процента, для коллег - 12 процентов. Себя же перед праздником хотел порадовать каждый девятый - 11 процентов. Ровно столько же опрошенных вообще ничего никому не подарят, даже себе.

- Появление большого количества маркетплейсов стимулирует россиян с каждым годом тратить все больше на новогодние подарки как для родных, так и для коллег, - прокомментировал данные исследования социолог и маркетолог Алон Бабель. - Если еще 3 - 4 года назад такие компании были слабо представлены в регионах, то сегодня даже в поселке с населением не больше 10 тысяч человек можно встретить отделение доставки одного из интернетмагазинов. Это не только увеличивает выбор, но и существенно снижает траты как на новогодние подарки, так и на ежедневные покупки.

Компетентно

Татьяна Николаева, консультант по этикету и деловому протоколу:

- Не следует вручать чрезмерно дорогой презент, так как получатель рискует оказаться в неловком положении, ибо не сможет ответить тем же. Нежелательно также дарить сертификат магазина или тренажерного зала, ведь у человека может сложиться впечатление, что его "оценили" в определенную сумму. Кроме того, есть опасность не угадать с увлечениями. Категорически не рекомендуется ставить под новогоднюю елочку модные и дефицитные в советское время косметические наборы, шампуни, средства для бритья, ароматное чудо-мыло, ибо этот дар могут расценить как оскорбление. Деньги дарить также неприлично, но если человек намекает, что ему нужны средства, то можно вручить купюры. Главное, соблюсти правила этикета. Дарите всю сумму в конверте и крупными купюрами, не надо наскребать по сусекам пять тысяч по сто или пятьдесят рублей.