Новогодние праздники на Кубани, как и по всей стране, становятся не по-зимнему жаркой порой для предпринимателей, традиционно зарабатывающих на торжествах, гуляниях и атрибутике. Это направление бизнеса - целая индустрия, новогодние обороты которой исчисляются миллионами рублей.

Корреспондент "РГ" попытался разобраться в финансовой составляющей праздников, а также в новых тенденциях бизнеса, с ними связанных.

Влада и Сергей уже несколько лет подрабатывают в новогодние праздники Снегурочкой и Дедом Морозом. За это время у них уже сложился круг постоянных клиентов.

- Больше всего работы у нас вечером 29 и 30 декабря, - рассказывает Влада. - Это время и нам удобно, и семьям. А вот 31 декабря мотаемся по Краснодару весь день до позднего вечера. Клиенты находятся в разных районах города. И чем ближе к Новому году, тем, конечно, наше выступление дороже. К примеру, вечером 29 декабря мы берем примерно по 1,5 тысячи рублей. А 30 и 31-го - уже по две тысячи. Сами выступления длятся обычно полчаса, но за это время надо максимально выложиться, чтобы заказчики остались довольны и позвонили в следующий раз. Очень ценятся красивые и яркие костюмы Деда Мороза и Снегурочки, веселые игры с детьми, а также фокусы.

По словам Влады, хорошие, красочные костюмы Деда Мороза и Снегурочки стоят очень дорого. Одна только пышная и солидная борода главного новогоднего волшебника обходится в специализированных магазинах в 1,5 - 2 тысячи рублей, а его шуба - в две-три тысячи. Но эти атрибуты служат несколько лет, а вложенные деньги отбиваются за пару представлений.

Пышная и солидная борода главного новогоднего волшебника обходится в специализированных магазинах в 1,5 - 2 тысячи рублей, а его шуба - в две-три тысячи

За три предновогодних дня пара зарабатывает в среднем от 20 до 30 тысяч рублей (весь остальной год они трудятся на своей основной работе) и прибыль делит поровну.

Уже с конца ноября объявлениями об услугах Деда Мороза и Снегурочки пестрят сайты в интернете. В одном только Краснодаре, по подсчетам корреспондентов "РГ", насчитывается несколько сотен желающих организовать праздник для детей. По подсчетам экспертов, общая сумма, которую жители кубанской столицы тратят на такие театрализованные представления для своих малышей, может достигать нескольких миллионов рублей.

Другим традиционным видом бизнеса под Новый год является продажа символов праздника - вечнозеленых хвойных красавиц.

- В этом году у нас в городе открылось 54 елочных базара, а в прошлом году их было 46, - рассказывает заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара Татьяна Каган. - На мой взгляд, это говорит о повышенной предпринимательской активности. Места для елочных базаров выделяются по конкурсу.

По словам Татьяны Каган, к устроителям елочных базаров всегда предъявляются одинаковые требования: площадь торговой точки должна быть не менее 12 квадратных метров с обязательным ограждением, а продавцы должны быть одеты в костюмы Деда Мороза или Снегурочки.

В этом году, по данным управления торговли Краснодара, на елочных базарах сосна и пихта продаются по 600 рублей за погонный метр, ель - по 500. Вечнозеленых красавиц везут из специализированных питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также Пермского края. Правда, на елочных базарах можно встретить, например, деревья из Финляндии, Польши, Германии или Швеции. Цена на них может достигать нескольких десятков тысяч рублей за метр. Но это скорее исключение.

Новшеством для Краснодара в этом году стало открытие сразу двух крупных предновогодних ярмарок. Одна из них разместится в Юбилейном микрорайоне города, на улице Чекистов, и рассчитана на 50 торговых точек. Для другой выделили место на главной городской площади, и на ней будет 63 ларька.

Как пояснили в администрации Краснодара, на основании краевого закона об организации ярмарок, места для этих мероприятий определяются в явочном порядке, то есть тем предпринимателям или компаниям, которые подают заявки. В свою очередь, заявители уже самостоятельно договариваются с бизнесменами, которые поставят там торговые точки. Причем число ларьков, где торгуют сувенирами или продуктами, говорит о востребованности таких распродаж.

Развлекательные центры и рестораны также зарабатывают на праздниках. В Краснодаре их несколько сотен, и каждый предлагает свою программу массовых мероприятий. Стоимость услуг сильно варьируется: может быть и 10 - 20 тысяч рублей за новогоднюю ночь, и 300 - 400 тысяч. Корпоратив же обычно стоит от 1,5 тысячи с человека.