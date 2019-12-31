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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Съели и присели

На фитнес-тренера после новогодних каникул южане тратят около тысячи рублей
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 296(8054)
Новый год большинство россиян встречают за столом. Кстати, старый провожают точно так же. В дни каникул по телевидению всегда активно рекламируют средства для желудка, который в эту пору традиционно подвергается перегрузкам. Чтобы привести себя в форму, придется отказаться от жирного, сладкого и мучного, а заодно записаться в фитнес-клуб.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Неслучайно эксперты "Авито" фиксируют огромный спрос на спортивные товары и услуги именно в январе: на 72 процента выше среднегодового значения. Второй пик активности приходится на июнь. Очевидно, что к началу пляжного сезона некоторые сограждане хотят за пару недель обеспечить себе рельефный торс.

Фото: iStock
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Замеры аналитики проводили по количеству запросов со словом "тренер". Оказалось, что мужчины больше тяготеют к физкультуре, а женщины - к танцам. Средняя стоимость услуг инструктора в России составляет 1600 рублей. В Перми затраты на занятия с профессиональным помощником не слишком накладны: 809 рублей. Дороже всего инструктор, что предсказуемо, в Москве: 2108 рублей. Южане находятся где-то в середине: в Ростове-на-Дону - 1003, в Волгограде - 1069, в Краснодаре - 1519 рублей.

Наибольший спрос на фитнес-услуги отмечен в двух столицах, Краснодаре, Казани и Ростове. А вот жители Тюмени, Тольятти, Ижевска и Ульяновска проявляют слабый интерес к приседаниям под присмотром опытного наставника.

Покупка спортивных товаров в планы наших соотечественников не входит. Желание приобрести гантели с ластами прослеживается только у москвичей и петербуржцев. С наименьшим интересом на полки с эспандерами и скакалками смотрят в Тольятти. Средняя по стране цена на инвентарь составляет 14483 рубля. Кому не повезло, так это кубанцам. У них спорттовары продают по самой высокой цене: средний чек составляет 44 тысячи рублей. Для сравнения: в Москве только 18,4 тысячи. Возможно, краснодарцы чаще берут дорогие тренажеры, а бережливые жители столицы - стельки для кроссовок.

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