В Астрахани создали эликсир молодости из рыбьей чешуи

Ученые Астраханского государственного технического университета разработали технологию производства питьевого коллагена для оздоровления костей, сосудов и омоложения кожи из рыбьей чешуи. Проект получил грант фонда содействия инновациям, а на продукт уже поступают заказы со всей России.

Путь к инновации был небыстрым. Более 15 лет доцент кафедры АГТУ Олеся Якубова занималась исследованием свойств рыбьей чешуи. Два года назад совместно с коллегой Аделей Бекешевой ей удалось разработать технологию производства желатина, разновидности коллагена. Сырье для производства - чешую карася, леща и толстолобика - исследователи приобретали на местных предприятиях, по сути, оказывая им услугу. Ведь для рыбных компаний чешуя - это отходы, которые нужно утилизировать.

Как рассказали в АГТУ, коллаген - это белок, который вырабатывается в организме до 20 - 25 лет. С уменьшением в тканях коллагеновых волокон кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины, снижается прочность костей и подвижность суставов. Принцип работы коллагена, который поступает извне, в том, что организм получает из него недостающие аминокислоты. Сейчас широко распространен способ производства животного коллагена. Но у рыбьего имеются серьезные преимущества, так как он легче усваивается человеческим организмом и не имеет стойкого запаха. Кроме того, его предпочитают люди, которое не употребляют в пищу мясные продукты.

"Изначально, это был чисто научный интерес", - рассказала Олеся Якубова про начало исследований. Создание "эликсира молодости" шло около полугода, результаты оказались успешными. Продукт прошел тестирование в Центре гигиены и эпидемиологии на соответствие параметрам пищевой безопасности, и астраханские ученые оформили патент на инновацию. Об этом уникальном методе мы рассказали своим читателям еще в 2017 году.

Прочитав заметку, к ученым обратилась владелица крупного косметологического салона в Казани. Она нашла Олесю в соцсетях и предложила совместный бизнес: производство питьевого коллагена для оздоровления организма по аналогии с японским, который изготавливают из морепродуктов. И весь первый полученный учеными коллаген приобрела та самая инициативная предпринимательница из Казани. А затем попросила еще. Стали обращаться к ученым и новые потребители - владельцы косметологических салонов и клиник из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и Краснодара. Тогда астраханцы пришли к выводу, что необходимо создавать серийное производство. К команде изобретательниц присоединилась Юлия Дутлякова, имеющая 12-летний опыт работы на крупном консервном заводе.

- Я стала изучать рынок и поняла, что спрос на продукт действительно очень хорошо растет, - рассказала Юлия. - Он популярен во всем мире, но в России его раньше не производили.

Юлии удалось договориться об аренде необходимого оборудования и заказать часть недостающих аппаратов. Астраханки зарегистрировали свою компанию и получили поддержку центра инноваций минэкономразвития области, который полностью "упаковал" продукт. На то, чтобы наладить производство, ушло около трех месяцев, партия из 30 килограммов тут же разошлась. В октябре продукт астраханцев получил бронзовую медаль на выставке "Золотая осень" в Москве. А проект получил гранты конкурсов У.М.Н.И.К. и "Старт". Сейчас астраханские ученые хотят расширить производство и найти новые рынки для приобретения сырья. Для реализации всех планов имеющейся в регионе чешуи может и не хватить, поэтому уже сейчас инноваторы присматриваются к компаниям из соседнего Казахстана.