В Астрахани введут госрегулирование маршруток

В Министерстве транспорта Астраханской области разрабатывают региональный законопроект о противодействии нелегальным пассажирским перевозкам.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, в регионе только 12 процентов маршрутных такси работают со всеми необходимыми документами. Между тем "газели" - это основной пассажирский транспорт в Астрахани.

Сейчас многие перевозчики отказываются от официального статуса индивидуального предпринимателя, но при этом продолжают работать, так как оформленные ранее разрешения на перевозку пассажиров по-прежнему действительны.

Предлагаемый законопроект ликвидирует этот казус. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении электронного путевого листа, который применяется в некоторых регионах. В программу заносятся все данные о маршруте, техосмотре авто, о работе водителя и медосмотре. Доступ к такому электронному листу получают все необходимые ведомства, например, ГИБДД и транспортная инспекция.

По предварительным подсчетам, на рынке пассажирских перевозок Астрахани свыше трех тысяч "газелей", и оттого, что большинство водителей работает в тени, бюджет недополучает 120 миллионов рублей налогов.