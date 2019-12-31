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31.12.2019 10:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Астрахани введут госрегулирование маршруток
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 296(8054)
В Министерстве транспорта Астраханской области разрабатывают региональный законопроект о противодействии нелегальным пассажирским перевозкам.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, в регионе только 12 процентов маршрутных такси работают со всеми необходимыми документами. Между тем "газели" - это основной пассажирский транспорт в Астрахани.

Фото: Сергей Михеев
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Сейчас многие перевозчики отказываются от официального статуса индивидуального предпринимателя, но при этом продолжают работать, так как оформленные ранее разрешения на перевозку пассажиров по-прежнему действительны.

Предлагаемый законопроект ликвидирует этот казус. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении электронного путевого листа, который применяется в некоторых регионах. В программу заносятся все данные о маршруте, техосмотре авто, о работе водителя и медосмотре. Доступ к такому электронному листу получают все необходимые ведомства, например, ГИБДД и транспортная инспекция.

По предварительным подсчетам, на рынке пассажирских перевозок Астрахани свыше трех тысяч "газелей", и оттого, что большинство водителей работает в тени, бюджет недополучает 120 миллионов рублей налогов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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