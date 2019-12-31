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31.12.2019 09:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спасем веганов от мясоедов

"Урожай" неэтичной рекламы собрали в Волгограде
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 296(8054)
Сотрудники УФАС Волгоградской области выдали рекордное количество предписаний об устранении неэтичных рекламных объявлений с бранными словами и двусмысленными выражениями. Выявлено около 70 фактов использования оскорбительной рек ламы вместо среднестатистических 40.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Этот год выдался урожайным на неэтичную рекламу, что указывает на проблемы с чувством меры у рекламщиков. В новом году предлагаем им повысить уровень духовности и моральной зрелости, - заявил начальник регионального управления ФАС Роман Лучников.

Фото: metamorworks / istock
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Так чем же проштрафились волгоградские маркетологи? Оказывается, в отличие от "креатива" типа: "Вы уху ели" некоторые рекламные "шедевры" затрагивают чувства различных социальных групп.

К примеру, один из известных рестораторов Волгограда разместил на центральной улице билборд с изображением мясного стейка с кровью и надписью: "Пугаем веганов с 2014 года". На стражу интересов волгоградских вегетарианцев вышли сотрудники антимонопольного ведомства. Не дожидаясь официальных жалоб от противников мяса, чиновники вынесли спорную рекламу на рассмотрение экспертного совета по применению рекламного законодательства при УФАС.

Проанализировав содержание слогана и его визуальный образ, эксперты пришли к выводу, что реклама не содержит бранных выражений. Однако она демонстрирует презрительное отношение к представителям веганства, чем может оскорблять и унижать человеческое достоинство этой социальной группы. Кроме того, реклама формирует негативное отношение к вегетарианцам, которые не употребляют в пищу расхваливаемые мясные стейки. В итоге ресторанная реклама признана ненадлежащей.

- Дела, связанные с нарушением норм этики в рекламе, занимают относительно небольшую долю, порядка 5 - 10 процентов от общего количества. Обычно рекламодатели объясняют выбор спорных текстов и образов желанием привлечь внимание потребителей, уверяя, что у них не было цели кого-либо унизить или оскорбить. Разумеется, основная цель рекламодателя - привлечь внимание потребителей к товару. Но какими средствами это достигается? Прибегать для этого к недопустимым с точки зрения этики и морали способам запрещает закон о рекламе. И это нормальное правило игры на рынке, которое должно неукоснительно соблюдаться всеми, - считает заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ирина Никуйко.

Кстати

Нарушение рекламного законодательства грозит гражданам штрафом в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от четырех до 20 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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