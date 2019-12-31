Испытания САУ "Коалиция-СВ" показали на видео

Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".

Тестовые стрельбы проходили в три этапа. Первый выстрел - прогревочный, следующие два - с усиленным пороховым зарядом, затем "Коалиция" выпускала от четырех до восьми снарядов по мишеням. Предварительные испытания признаны успешными, теперь свою оценку новой самоходке должны дать военные.

152-миллиметровая САУ "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения важных целей: тактического ядерного оружия, ракетных, артиллерийских и минометных батарей, объектов ПВО, бронетехники и живой силы противника. Самоходка максимально автоматизирована: боевое отделение безлюдно, управление огнем ведется дистанционно из бронекапсулы в передней части машины, где размещен экипаж, или вообще извне - как это происходило на испытаниях.

Одним из достоинств орудия является пневматический механизм заряжания, обеспечивающий САУ невиданную доселе скорострельность, более 10 выстрелов в минуту. Такой темп стрельбы позволяет артиллеристам работать в режиме "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, приходят к цели одновременно.