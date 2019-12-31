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31.12.2019 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале бутлегеры добавляли в "коньяк" и "вино" антисептик для животных

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге пресекли деятельность производителей суррогатного алкоголя. "Бутлегеры подмешивали в свою продукцию жидкость, которая применяется для профилактики инфекционных болезней у животных", - сообщил пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых.

По его данным, предприятие по выпуску контрафакта базировалось на улице Черняховского, а несколько складов с готовым суррогатом - на Механизаторов и Новгородцевой.

Фото: Сергей Михеев
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"Подозреваемые попытались скрыться от сыщиков на машине с отгруженной продукцией, они протаранили служебный транспорт, но далеко уехать не смогли. Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы не попало свыше 26 тысяч бутылок с опасным содержимым", - отметил Горелых.

Разливали подделки под видом раскрученных брендов виски, водки и коньяка, популярных марок грузинских вин. Продавалось все это через сеть городских кафе и другие увеселительные заведения.

Кстати, на производстве правоохранительные органы выяснили, что воду для поддельных напитков злоумышленники брали из трубы отопления.

"Все конфискованное сотрудники ОВД направили на экспертизу, по ее итогам будет принято процессуальное решение". - резюмировал официальный представитель главка.

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