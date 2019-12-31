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31.12.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кольцово сел неисправный самолет Новосибирск-Москва

Текст: Екатерина Призова

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет сообщением Новосибирск-Москва. Причина - техническая неисправность, передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: iStock
Самолет вернулся в Кольцово из-за датчика неисправности

Airbus А-320 сель в штатном режиме в 10.45 минут - все пассажиры (которых по предварительным данным на борту было 109 человек) и члены экипажа в порядке.

По факту авиационного инцидента проводится проверка.

Между тем, в авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер, агентству РИА Новости уточнили, что в полете сработал индикатор неисправности одного из двигателей, после чего командир судна развернулся в районе Нефтекамска и принял решение сажать самолет в Кольцово.

Планируется, что пассажиры вылетят в Домодедово на резервном борте в 13.30.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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