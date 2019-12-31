В Кольцово сел неисправный самолет Новосибирск-Москва

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет сообщением Новосибирск-Москва. Причина - техническая неисправность, передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Airbus А-320 сель в штатном режиме в 10.45 минут - все пассажиры (которых по предварительным данным на борту было 109 человек) и члены экипажа в порядке.

По факту авиационного инцидента проводится проверка.

Между тем, в авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер, агентству РИА Новости уточнили, что в полете сработал индикатор неисправности одного из двигателей, после чего командир судна развернулся в районе Нефтекамска и принял решение сажать самолет в Кольцово.

Планируется, что пассажиры вылетят в Домодедово на резервном борте в 13.30.