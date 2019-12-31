Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 511-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном материальном резерве"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 3; 1997, N 12, ст. 1381; 1998, N 7, ст. 798; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 6, ст. 636; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 1, ст. 17, 27; 2013, N 52, ст. 6961; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений в области формирования государственного материального резерва, хранения его материальных ценностей, обслуживания его запасов и выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва.";

3) в статье 2:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"государственный материальный резерв (далее - государственный резерв) - особый федеральный (общероссийский) запас материальных ценностей, предназначенный для использования в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и составляющий имущество казны Российской Федерации;";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"выпуск материальных ценностей из государственного резерва - реализация (продажа), передача на возмездной или безвозмездной основе или в форме заимствования материальных ценностей из государственного резерва;";

в) в абзаце пятом слова "заложенных в государственный резерв материальных ценностей" заменить словами "материальных ценностей государственного резерва, а также разбронированных материальных ценностей государственного резерва до их выпуска из государственного резерва";

г) в абзаце седьмом слово "выпуск" заменить словом "передача", слова "на определенных условиях" исключить, дополнить словами "в порядке, установленном настоящим Федеральным законом";

д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"разбронирование материальных ценностей государственного резерва - исключение материальных ценностей из номенклатуры материальных ценностей государственного резерва или снижение норм (объемов) их накопления;";

е) абзац двенадцатый после слов "обеспечения выполнения" дополнить словом "мобилизационных";

ж) дополнить абзацами следующего содержания:

"формирование государственного резерва - определение номенклатуры материальных ценностей государственного резерва и норм (объемов) их накопления, а также накопление материальных ценностей в государственном резерве;

накопление материальных ценностей в государственном резерве - закупка и закладка материальных ценностей в государственный резерв в соответствии с установленными номенклатурой материальных ценностей государственного резерва и нормами (объемами) их накопления;

обслуживание запасов государственного резерва - проведение работ по закладке материальных ценностей в государственный резерв, обеспечению их количественной и качественной сохранности, перемещению материальных ценностей государственного резерва и их выпуску из государственного резерва.";

4) в статье 3:

а) в абзаце четвертом слова "снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке" заменить словами "поставок важнейших видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения.";

5) в статье 4:

а) в пункте 1 слова "Формирование, хранение и обслуживание запасов" заменить словами "Формирование государственного резерва, хранение его материальных ценностей, обслуживание его запасов и выпуск материальных ценностей из", слово "обеспечивается" заменить словом "обеспечиваются";

б) в абзаце втором пункта 2 слова ", хранения и обслуживания запасов" заменить словами "государственного резерва, хранения его материальных ценностей, обслуживания его запасов и выпуска материальных ценностей из";

в) в абзаце втором пункта 5 после слова "организаций" дополнить словами "системы государственного резерва", слова ", хранению и обслуживанию запасов" заменить словами "государственного резерва, хранению его материальных ценностей, обслуживанию его запасов и выпуску материальных ценностей из";

6) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Номенклатура материальных ценностей государственного резерва и нормы (объемы) их накопления

Номенклатура материальных ценностей государственного резерва, нормы (объемы) их накопления, порядок разработки указанных номенклатуры и норм (объемов) устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

7) в пункте 1 статьи 8 после слов "в целях освежения" дополнить словом "запасов", слова "обслуживанием материальных ценностей" заменить словами "обслуживанием запасов";

8) в статье 9:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Закупка материальных ценностей в государственный резерв осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.";

б) пункты 2 и 4 признать утратившими силу;

в) в пункте 5 слова "таких поставщиков" заменить словами "поставщиков, указанных в части 2 статьи 110 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",";

9) в статье 11:

а) в пункте 1 второе предложение исключить;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Перечень ответственных хранителей, номенклатура хранимых ими материальных ценностей государственного резерва и их количество (за исключением материальных ценностей мобилизационного резерва) определяются специальным планом, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Ответственные хранители, осуществляющие хранение материальных ценностей мобилизационного резерва, определяются на основании мобилизационных заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Перечень ответственных хранителей материальных ценностей мобилизационного резерва утверждается Правительством Российской Федерации.

Государственные контракты на хранение материальных ценностей государственного резерва заключаются между ответственными хранителями и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, или его территориальными органами.

4. Ответственные хранители обязаны обеспечить размещение, ответственное хранение, замену материальных ценностей государственного резерва и освежение его запасов своими силами и средствами.";

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Реорганизация ответственных хранителей, смена их учредителей (участников) или собственников имущества не освобождают ответственных хранителей от обязательств по ответственному хранению материальных ценностей государственного резерва.";

10) в статье 111:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Поставки материальных ценностей в государственный резерв планируются в составе государственного оборонного заказа.

Государственным заказчиком на поставку материальных ценностей в государственный резерв является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление государственным резервом, или его территориальные органы в пределах полномочий, установленных решением руководителя указанного федерального органа исполнительной власти.";

б) пункт 3 после слов "мобилизационного плана" дополнить словами "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом";

в) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Нормы естественной убыли при хранении материальных ценностей государственного резерва, порядок их применения в организациях, входящих в систему государственного резерва, порядок определения технологических потерь при транспортировке материальных ценностей в организациях, входящих в систему государственного резерва, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на разработку, утверждение и согласование норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов. Нормы естественной убыли подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.";

11) в статье 13:

а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"в связи с их заменой и освежением запасов государственного резерва;";

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"в связи с разбронированием;";

в абзаце девятом слова "снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке" заменить словами "поставок важнейших видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров";

дополнить абзацами следующего содержания:

"для обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения;

для обеспечения мероприятий по проверке состояния мобилизационной готовности ответственных хранителей.";

б) в пункте 2:

абзац первый после слов "освежения запасов государственного резерва" дополнить словами "и замены материальных ценностей государственного резерва";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Освежение запасов государственного резерва и замена материальных ценностей государственного резерва, находящихся у ответственных хранителей, осуществляются ими самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Разбронированные материальные ценности государственного резерва освежению и замене не подлежат.

Для отдельных видов материальных ценностей государственного резерва Правительством Российской Федерации может устанавливаться иной порядок освежения запасов государственного резерва и замены материальных ценностей государственного резерва.";

в) пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"3. Заимствование материальных ценностей из государственного резерва, за исключением мобилизационного резерва и неснижаемого запаса, осуществляется на основании обращений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление государственным резервом.

4. Заимствование материальных ценностей из государственного резерва осуществляется на основании акта Правительства Российской Федерации, в котором определяются получатели (заемщики), наименование и количество материальных ценностей, сроки их выпуска из государственного резерва и возврата в государственный резерв.

Заимствование на срок не более одного года и в размере до 20 процентов объема материальных ценностей, находящихся в государственном резерве на начало текущего года, за исключением мобилизационного резерва и неснижаемого запаса, может производиться на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти.

5. Заимствование материальных ценностей из государственного резерва оформляется договором между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, или его территориальным органом и получателем (заемщиком).";

г) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. За заимствование материальных ценностей из государственного резерва устанавливается плата. Размер платы определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, исходя из стоимости заимствованных из государственного резерва материальных ценностей и не может превышать размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент заключения договора.

8. При заимствовании материальных ценностей из государственного резерва получатель (заемщик) предоставляет обеспечение обязательства по возврату материальных ценностей в государственный резерв в форме банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесения денежных средств на счет федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом, или его территориального органа. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок возврата материальных ценностей в государственный резерв не менее чем на два месяца.";

д) в пункте 9 слова "в порядке разбронирования" заменить словами "в связи с их разбронированием", второе предложение изложить в следующей редакции: "Разбронированные материальные ценности государственного резерва до их выпуска из государственного резерва входят в состав имущества казны Российской Федерации.", дополнить предложением следующего содержания: "Разбронирование материальных ценностей государственного резерва не освобождает ответственных хранителей от обязательств по их хранению до выпуска из государственного резерва.";

е) в пункте 10 после слова "данному" дополнить словами "в том числе", слова "установленные Правительством Российской Федерации сроки за счет их получателей или в ином" исключить;

ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок, а также для оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях поставок важнейших видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров осуществляется в форме передачи их на возмездной или безвозмездной основе на основании актов Правительства Российской Федерации или в форме заимствования в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

з) в пункте 13 слова "реализация которых в существующем виде невозможна" заменить словами "реализация (продажа) и (или) использование которых по прямому назначению в существующем виде невозможны", дополнить словами ", за исключением материальных ценностей, которые предназначены для обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения и уничтожаются по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом";

и) пункты 15 и 16 признать утратившими силу;

к) дополнить пунктами 17 - 22 следующего содержания:

"17. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в связи с освежением его запасов, а также заменой и разбронированием материальных ценностей государственного резерва осуществляется в форме передачи на возмездной основе:

федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", обеспечивающим поставки продукции по государственному оборонному заказу;

лицам, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

ответственным хранителям материальных ценностей государственного резерва для использования в производственно-хозяйственной деятельности;

организациям, входящим в систему государственного резерва и специально предназначенным для хранения материальных ценностей государственного резерва, обеспечения обслуживания запасов материальных ценностей, эксплуатации и ремонта основных фондов.

18. Передача материальных ценностей государственного резерва осуществляется на основании акта Правительства Российской Федерации по обращениям указанных в пункте 17 настоящей статьи органов, организаций и лиц в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление государственным резервом, и оформляется договором между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным резервом, или его территориальным органом и получателем материальных ценностей.

19. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в связи с освежением его запасов, а также заменой и разбронированием материальных ценностей государственного резерва в случае неиспользования по основаниям, установленным настоящей статьей, осуществляется в форме реализации (продажи) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

20. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в форме передачи на безвозмездной основе осуществляется по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом, на основании акта Правительства Российской Федерации.

21. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва для обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения осуществляется по поручению Правительства Российской Федерации, данному в том числе на основании запроса федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного ветеринарного надзора и государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий в соответствующих сферах, с последующим изданием акта Правительства Российской Федерации.

22. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва для обеспечения мероприятий по проверке состояния мобилизационной готовности ответственных хранителей осуществляется на основании акта Правительства Российской Федерации.";

12) в пункте 2 статьи 14 слова "объемов и норм" заменить словами "норм (объемов)".

Президент Российской Федерации В. Путин