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31.12.2019 18:33
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе

США и Китай являются главными конкурентами России в космической сфере, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил эфире телеканала "Россия-24".
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Американцы, Китай очень бурно развивается. Объём финансирования их программ кратно больше, чем российской, - констатировал глава "Роскосмоса". - Поэтому мы стараемся за меньшие деньги сделать более эффективно свою собственную работу и не потерять лидерство в отдельных областях".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Сильной стороной российской космонавтики, по мнению Рогозина, является ракетное двигателестроение.

"В пилотируемом космосе пока мы до сих пор номер один, - сказал он. - В области ракетного двигателестроения, наши двигатели до сих пор самые эффективные".

"Я считаю, что наши боевые ракетные комплексы лучшие в мире", - сказал руководитель "Роскосмоса".

Фото: Roscosmos Media/ youtube.com
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При этом Рогозин не стал отрицать влияние санкций на развитие отрасли.

"Конечно, санкции - это всегда вызов, это испытание​​​. Это искусственное ограничение, которое заставляет больше шевелиться, - признал он. - Сказать, что от санкций нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое главное ограничение для нас - в области микроэлектроники. Это самая сложная проблема, которую мы испытываем".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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