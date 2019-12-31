Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе

"Американцы, Китай очень бурно развивается. Объём финансирования их программ кратно больше, чем российской, - констатировал глава "Роскосмоса". - Поэтому мы стараемся за меньшие деньги сделать более эффективно свою собственную работу и не потерять лидерство в отдельных областях".

Сильной стороной российской космонавтики, по мнению Рогозина, является ракетное двигателестроение.

"В пилотируемом космосе пока мы до сих пор номер один, - сказал он. - В области ракетного двигателестроения, наши двигатели до сих пор самые эффективные".

"Я считаю, что наши боевые ракетные комплексы лучшие в мире", - сказал руководитель "Роскосмоса".

При этом Рогозин не стал отрицать влияние санкций на развитие отрасли.

"Конечно, санкции - это всегда вызов, это испытание​​​. Это искусственное ограничение, которое заставляет больше шевелиться, - признал он. - Сказать, что от санкций нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое главное ограничение для нас - в области микроэлектроники. Это самая сложная проблема, которую мы испытываем".