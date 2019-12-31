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31.12.2019 16:04

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом у границ РФ

Текст: Ирина Невинная
Активность гриппа в Европе продолжает увеличиваться, в ряде европейских стран зарегистрировано начало эпидемии гриппа, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Неблагополучно и в странах, граничащих с Российской Федерацией - в Финляндии и Украине.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается широкое распространение заболеваемости гриппом в Финляндии. Случаи заболевания регистрируются во всех возрастных группах, при этом преимущественно у людей старшего возраста. По данным местных служб здравоохранения, циркулируют в основном вирусы гриппа типа А/H1N109 и А/H3N2, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: KatarzynaBialasiewicz / istock
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Наступает грипп и на территории Украины. Но пока заболеваемость в этой стране не превысила порогового значения. Здесь также преобладает вирус гриппа А/H1N109.

В целом на территории Европейского региона циркулируют в основном вирусы гриппа A/H3N2 и B/Victoria, причем в некоторых странах Восточной Европы распространенность вирусов гриппа типа B выше, - отмечают в надзорной службе.

В России пока спокой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается низким, и заболевают люди в основном под воздействием вирусов не гриппозной этиологии - парагриппа, аденовирусов, РС-вирусо. "При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов увеличилась до 22,3 процента", - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Незначительное превышение недельного эпидемического порога среди населения в целом зарегистрировано в Республике Саха (Якутия), Новгородской области, Алтайском крае, Брянской области.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Рекомендации по профилактике заболевания хорошо известны: нужно по возможности избегать посещения общественных мест и массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. На воздухе угроза заражения невелика.

Кроме того, специалисты рассчитывают на положительны эффект вакцинации. На конец декабря за счет средств федерального бюджета привито более 17,9 млн. детей и 46,3 млн. взрослых. За счет других источников привито более 7,8 млн. человек, в том числе за счет работодателей - более 5,5 млн. человек. Таким образом, в целом в стране привито более 73,93 млн. человек (50,5 процента от численности населения).

Правительство Роспотребнадзор

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