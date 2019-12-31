Россияне рассказали, что будут есть и пить в новогоднюю ночь

73% россиян в новогоднюю ночь приготовят салат "Оливье", еще 60% - "Селедку под шубой". 65% жителей страны собираются также поставить на стол мандарины.

Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который изучил, как изменились новогодние вкусовые предпочтения россиян за 10 лет.

Как оказалось, популярность "Селедки под шубой" за 10 лет выросла на 10 процентных пунктов.

Помимо этого, треть россиян в новогоднюю ночь планируют есть холодец и икру (38% и 31% соответственно).

В этом году россияне будут употреблять значительно меньше спиртного, чем в 2009 году. Например, шампанское собираются пить 56% россиян - в 2009 году доля любителей игристых напитков составляла 79%. Также россияне собираются снизить количество вина - число таких респондентов уменьшилось с 34% до 21% в 2019 году.

Более чем в 2,5 раза снизилась доля тех, кто будет пить водку в новогоднюю ночь (с 42% в 2009 году до 15% в 2019 году). Также более чем в 1,5 раза увеличилась доля россиян, предпочитающих безалкогольные напитки - таких в 2019 году половина (52% против 34% в 2009 году).