Российские хоккеисты разгромили немцев и вышли в 1/4 финала молодежного ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:1 одержала победу над сверстниками из Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Чехии, и вышла в четвертьфинал.

Перед этим матчем на душе у болельщиков было тревожно - уж больно нестабильную игру демонстрировала команда Валерия Брагина. Из-за большого количества удалений и слабой реализации моментов команда проиграла чехам и американцам, при этом выдав сумасшедшую игру против канадцев и учинив им разгром.

Тренерский штаб сборной России вернул в ворота Ярослава Аскарова, попутно перетасовав сочетания пятерок. Уже в первом периоде россияне отчетливо дали понять, что шансов сопернику они давать не собираются. Два гола Кирилла Марченко, и на первый перерыв команды ушли при комфортном преимуществе россиян.

Во втором периоде сборная России снова начала зарабатывать удаления, из-за которых в предыдущих матчах были проблемы. Но немцы не смогли использовать преимущество. Зато за свои нарушения правил они получили по полной программе. Команда Брагина, до этого не забивавшая на турнире в большинстве, на этот раз смогла отличиться сразу три раза: Григорий Денисенко и дважды Павел Дорофеев поставили на надеждах немцев жирный крест.

В самом начале третьего периода Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в матче, огорчив вышедшего на лед в перерыве второго голкипера сборной Германии. Марченко к двум результативным броскам добавил в этом моменте третью голевую передачу. В конце игры швейцарцы усилиями Нино Киндера отыграли одну шайбу, но на итог встречи она уже никак повлиять не могла.

Сборная России выиграла и вышла в плей-офф из группы B. С какого места - покажет матч между сборными Канады и Чехии, который начнется в 21.00 по московскому времени. Победа любой из команд в основное время, а также успех канадцев в овертайме принесут российской команде третье место. Триумф чехов в основные 60 минут отправит команду Брагина на четвертую итоговую позицию.