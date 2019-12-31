Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз

Российские военные, находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, отметят Новый год не хуже, чем дома.

На территории базы была установлена шестиметровая елка, персонал развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а музыкальные композиции исполнил военный оркестр. "Мы подготовили обширную программу", - рассказал дирижер оркестра Сергей Диденко, отметив, что главная задача - создать настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи.

Но, несмотря на праздник, в ночь с 31 декабря на 1 января батальон ПВО на Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме, сообщает ТАСС.