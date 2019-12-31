Новости

Лидеры России и Беларуси обсудили транзит нефти и газа 06:43
В Забайкалье на каникулах ожидается почти 50 градусов мороза 06:10
Обрушение туннеля привело к гибели четырех человек в Китае 06:04
Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз 05:57
Forbes оценил санкции США против "Северного потока-2" 05:52
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата 05:30
Карлос Гон нарушил домашний арест и выехал из Японии 05:08
Послы США и России обсудили взаимодействие двух стран 04:45
Упавшей в цирке Владивостока гимнастке сделали вторую операцию 04:40
Прирост населения США в 2019 году оказался самым низким за сто лет 04:12
Европе предрекли климатическую катастрофу 03:55
Почти 200 авиарейсов отменили на востоке Канады из-за ледяного дождя 03:50
Полиция убрала размещенные у здания парламента Грузии палатки 03:27
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке 02:40
Пятна нефти вновь появились у берегов Бразилии 02:10
Россия и Украина подписали документы на транзит газа с 1 января 01:45
Более 50 тысяч человек остались без света на востоке Канады 01:22
Володин ответил на слова посла США о Второй мировой войне 00:56
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных 00:35
В Каракас из России прибыла партия вакцины от гриппа 00:08
Трамп и Обама возглавили список самых уважаемых мужчин в США 30.12.2019
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 30.12.2019
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
В Таиланде госпитализирован российский актер Сергей Бадюк 30.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
31.12.2019 05:57
Рубрика: В мире

Российских военных в Сирии поздравил Дед Мороз

Российские военные, находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, отметят Новый год не хуже, чем дома.

Командующий группировкой РФ в Сирии назвал ключевое событие 2019 года

На территории базы была установлена шестиметровая елка, персонал развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а музыкальные композиции исполнил военный оркестр. "Мы подготовили обширную программу", - рассказал дирижер оркестра Сергей Диденко, отметив, что главная задача - создать настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи.

Но, несмотря на праздник, в ночь с 31 декабря на 1 января батальон ПВО на Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме, сообщает ТАСС.

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России
"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет
Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала
ФАС возбудила дело против Booking.com
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать