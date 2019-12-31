Самолеты оснастят новейшими системами автоматического наблюдения

Программа установки нового оборудования рассчитана до 2027 года. Она включает установку систем на бортах воздушных судов и наземного оборудования. Такая наземная инфраструктура уже внедрена в 10 российских аэропортах, уточняют в Минтрансе.

Оборудование позволит диспетчерам, управляющими полетами, получать расширенный набор цифровых данных о воздушном судне для детальной оценки его состояния в полете. Информация будет поступать в режиме реального времени.

Таким же оборудованием будет оснащен и аэродромный спецтранспорт. Это позволит повысить безопасность движения на летном поле и предотвратить столкновения между спецтранспортом и самолетами.

Кроме того предлагаемые Минтрансом изменения позволят повысить эффективность авиаперевозок, оптимизировать затраты авиакомпаний и органов обслуживания воздушного движения.