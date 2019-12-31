Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 521-ФЗ "О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 12; N 17, ст. 1480; N 42, ст. 4216; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 51, ст. 6690; 2014, N 22, ст. 2770; 2015, N 41, ст. 5642; 2016, N 27, ст. 4231; 2017, N 30, ст. 4451; 2018, N 9, ст. 1274) следующие изменения:

1) в статье 77:

а) абзац второй части 26 дополнить словами ", а также в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений", дополнить предложением следующего содержания: "Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.";

б) в части 29 слова "установлении сроков для устранения выявленных нарушений" заменить словами "выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений и установлении сроков их исполнения";

2) абзац первый части 10 статьи 85 дополнить предложениями следующего содержания: "При этом органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований являются правопреемниками по имущественным обязательствам, возникшим вследствие действий (бездействия) местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц, в случае, если совершение таких или аналогичных действий относится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации к решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории, на которой ранее действовали местные Советы народных депутатов (районные, городские, районные в городах, поселковые, сельские), их исполнительные комитеты и должностные лица. В случае, если имущественные обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие действий (бездействия) как местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц, так и иных органов государственной власти и управления РСФСР и их должностных лиц и если на момент предъявления требований по обязательствам совершение таких или аналогичных действий осуществляется органами местного самоуправления и органами государственной власти в соответствии с установленным законодательными актами Российской Федерации разграничением полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления, требования по указанным обязательствам удовлетворяются органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти в равных долях, если иное распределение бремени имущественной ответственности между ними не установлено федеральными законами.".

Президент Российской Федерации В. Путин